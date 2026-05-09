Una emergencia de grandes proporciones encendió las alarmas en Medellín luego de un incendio estructural en una zona cercana a los barrios Boston y Caicedo. La conflagración se desató en una bodega de reciclaje y rápidamente generó una columna de humo visible desde varios puntos de la ciudad.

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El hecho ocurrió entre la comuna 9 Buenos Aires y la comuna 10 La Candelaria, donde el fuego avanzó con fuerza y obligó a la intervención inmediata de los organismos de emergencia para evitar que se extendiera hacia zonas residenciales cercanas.

Ante la emergencia, al lugar llegaron cuatro tripulaciones de Bomberos Medellín, quienes trabajaron durante varias horas intentando controlar las llamas. Debido a la magnitud del incendio, también fue necesario el apoyo de unidades de Bomberos Itagüí.

Emergencia en bodegas de reciclaje activó amplio operativo

La rápida respuesta de los cuerpos de socorro fue clave para evitar una emergencia mayor en el sector, especialmente por la cercanía de viviendas y otros establecimientos comerciales.

Las autoridades lograron contener el fuego y evitar su propagación hacia más estructuras del sector, lo que redujo el impacto del siniestro.

En el operativo también participaron diferentes entidades del distrito. Cuatro ambulancias de la Secretaría de Salud, ocho agentes de movilidad y once integrantes de la Defensa Civil hicieron presencia en la zona para apoyar labores de evacuación y atención.

Como resultado de la emergencia, al menos 16 personas recibieron atención médica en el lugar. Varias de ellas presentaron afectaciones por inhalación de humo y fueron valoradas por los equipos de salud.

Aunque no se reportaron víctimas fatales, la situación generó preocupación entre los habitantes del sector debido a la cercanía del incendio con viviendas y locales comerciales.

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Evaluación de daños y acompañamiento a afectados

Mientras los bomberos realizaban labores de enfriamiento, los equipos técnicos iniciaron la revisión de los daños materiales ocasionados por el incendio. Se habrían visto afectadas al menos tres bodegas de reciclaje y unas seis viviendas cercanas.

Por ahora, continúan adelantando estudios para establecer con precisión la magnitud de las pérdidas y las causas que originaron la conflagración.

En redes sociales circularon videos que mostraron la intensidad del incendio y el trabajo coordinado de los organismos de emergencia para evitar una tragedia mayor en esta zona de la ciudad.

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