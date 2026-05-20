En medio del profundo dolor que rodea el caso de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años hallada sin vida tras desaparecer luego de practicarse un procedimiento estético en el sur de Bogotá, su madre entregó un conmovedor testimonio sobre la última vez que habló con su hija y la angustiosa espera que vivió durante los días de incertidumbre.

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En diálogo con Olímpica Stereo, emisora aliada de Pulzo, la mujer aseguró que, pese al desenlace, nunca perdió la esperanza de volver a verla con vida.

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La madre de Yulixa también reveló que no veía personalmente a su hija desde el 5 de octubre de 2025. Sin embargo, explicó que mantenían comunicación constante, aunque la mujer permanecía ocupada por sus responsabilidades diarias.

Según relató, la última conversación entre ambas ocurrió en diciembre, cuando se desearon un feliz año nuevo, sin imaginar que meses después la familia tendría que enfrentar una tragedia.

Durante la entrevista, la madre describió a Yulixa como una mujer trabajadora, cercana a su familia y con una personalidad alegre.

“Ella vivía riéndose, era una mujer alegre”, recordó.

Además, señaló que su hija la apoyaba económicamente desde Bogotá, donde residía desde hacía varios años.

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Otro de los detalles revelados por la familia es que Yulixa nunca les comentó que iba a someterse a un procedimiento estético, razón por la que la noticia de su desaparición tomó por sorpresa a sus seres queridos.

“Ella no nos dijo nada, no sabíamos de eso que se iba a hacer”, mencionó en la emisora.

¿Dónde van a sepultar a Yulixa Toloza?

La familia confirmó que el cuerpo de Yulixa será trasladado a Arauca, departamento donde reside su madre y donde le darán el último adiós.

El caso de Yulixa Toloza ha causado conmoción nacional luego de que desapareciera tras ingresar al centro estético Beauty Láser M. L., ubicado en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá. Las autoridades continúan investigando las circunstancias en las que ocurrió su muerte y las responsabilidades del establecimiento y de las personas que participaron en el procedimiento.

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