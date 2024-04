Marco Vinicio, uno de los hijos de la representativa cantante caribeña Totó La Momposina, le contó al presentador Jorge Barón acerca de la enfermedad de su madre, quien sufre una variante relacionada con el alzhéimer, con la que necesita atención las 24 horas del día. Manifestó también su intención que traerla a Colombia, por lo que pidió ayuda al Ministerio de Cultura para suplir sus necesidades en el país.

En medio de la entrevista, Barón también se comunicó con un asesor del Ministerio de Cultura, Mauricio Builes, a quien se le manifestó la intención de traer a la cantante a Colombia, sin embargo, Vinicio indicó que ella no cuenta con el cubrimiento de salud en el país, por lo que puso a consideración de la entidad su arribo a tierras colombianas bajo las condiciones médicas necesarias.

“Posiblemente venga, pero en Colombia no tiene salud, no tiene pensión y no tiene los recursos mínimos para su atención. Nosotros quisiéramos que cuando ella viniera tenga todas las condiciones para su estadía y eso significa un gasto significativo que nosotros no podemos suplir”, aseguró su hijo Vinicio al asesor de MinCultura.