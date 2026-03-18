Aunque la Fifa suele mantener un hermetismo total sobre sus piezas audiovisuales de apertura, en las últimas horas se conocieron imágenes que muestran la que será la animación que se verá antes de cada transmisión de los diferentes partidos del Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

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El video comienza con una toma cinematográfica del planeta Tierra que rápidamente hace un zoom hacia el continente norteamericano. A diferencia de intros anteriores más abstractas, esta se centra en el concepto de “Unión” y “Diversidad”:

El clip hace un recorrido por monumentos emblemáticos. Se alcanza a distinguir la majestuosidad del Ángel de la Independencia en Ciudad de México, la Torre CN en Toronto y la Estatua de la Libertad en Nueva York.

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Uno de los puntos más aplaudidos por los internautas es la aparición fugaz pero detallada de los 16 estadios sede. Desde el histórico Estadio Azteca hasta el vanguardista SoFi Stadium de Los Ángeles y el BC Place de Vancouver.

Acá, la intro del Mundial 2026:

Se presentó la nueva intro oficial del Mundial 2026 La FIFA reveló el video que acompañará la próxima Copa del Mundo. ¿Les gustó o no convenció? #Mundial2026 #FIFA #Futbol pic.twitter.com/0OodCasmJp — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) March 17, 2026

El video utiliza la paleta de colores oficial de la marca “We Are 26”, con tonos neón y degradados que contrastan con la imagen real de la Copa del Mundo, que es el eje central de toda la pieza.

La intro culmina con la selección de Argentina levantando el título que consiguió en Qatar 2022; la ‘Albiceleste’ es la actual campeona del mundo y defenderá el trono en menos de casi 3 meses.

¿Cuándo empieza y cuándo termina el Mundial 2026?

El Mundial 2026 será el más largo de la historia, durando un total de 39 días. Está programado para llevarse a cabo entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Durante más de un mes, 48 selecciones competirán en 104 partidos distribuidos en 16 ciudades sede repartidas entre Canadá, Estados Unidos y México, con intención de consolidar el torneo más grande en la historia de la competición.

El partido final, que definirá al campeón del mundo, está programado para el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium, en New Jersey, Estados Unidos.

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Esta edición no es una más en el calendario. Es la primera vez que el torneo se expande a 48 equipos (antes eran 32), lo que ha obligado a cambiar el formato de competencia: habrá 12 grupos de 4 selecciones cada uno. Los dos mejores de cada grupo y los 8 mejores terceros avanzarán a la siguiente ronda.

Por primera vez se jugará una fase de eliminación directa adicional antes de los octavos de final.

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