La visita del presidente Gustavo Petro en mayo de 2025 a Manta (Ecuador) desató una controversia que aún permanece en el centro del debate público luego de varios meses.

El viaje se desarrolló bajo una “agenda privada” y no fue informado ni al Congreso colombiano ni a la ciudadanía. Además, el lugar donde se hospedó —Marina Blue, una exclusiva zona costera— es señalado por su alta criminalidad.

La zona estaría bajo el dominio del grupo ‘Los Choneros’, organización a la que pertenecía alias ‘Fito’, uno de los narcotraficantes más buscados de Ecuador hasta mediados de ese año.

Esta situación no solo provocó alarma política, sino también numerosas especulaciones mediáticas. Pese a ello, el Gobierno colombiano rechazó enfáticamente las acusaciones y las calificó como falsas.

¿Qué dijo alias ‘Fito’ sobre supuesta reunión con Gustavo Petro en Manta?

Aunque el viaje efectivamente ocurrió, según lo informaron diversos medios de comunicación, Semana dio a conocer la versión del sujeto que fue capturado y extraditado a Estados Unidos.

De acuerdo con la revista, el señalado delincuente negó haber tenido contacto con el presidente Gustavo Petro durante su estadía en Manta y aseguró que no conoce al mandatario colombiano.

También desmintió que buscara negociar su entrega a través del Gobierno Petro, sugiriendo que todo se trata de una campaña de desprestigio. Fue gracias a Alexei Schacht, su abogado, que él se pronunció.

“Mi cliente no tiene contacto con el presidente Petro, impersonal ni en persona, ni llamadas, no contacto”, indicó el jurista sobre los hechos, de acuerdo con el citado medio.

Es relevante recordar que, antes de su llegada a Manta, Petro asistió a la posesión presidencial de Daniel Noboa en Quito el 24 de mayo de 2025. Luego, se dirigió al sector Marina Blue, donde permaneció dos días sin que se conocieran detalles públicos de su agenda personal o política.

