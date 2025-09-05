En la madrugada de este viernes 5 de septiembre, Gustavo Petro, desde Japón, escribió un trino en el que se refirió a la visita de su esposa a la cárcel La Picota de Bogotá, la cual fue expuesta por Vicky Dávila.

“Verónica Alcocer llegó en una caravana inmensa y ya está dentro de La Picota. El Gobierno tiene que explicar por qué ella está visitando las cárceles a 8 meses de las elecciones presidenciales. ¿Estamos frente al pacto de La Picota 2.0?”, escribió la precandidata presidencial en sus redes sociales.

En respuesta, el presidente compartió una publicación de la primera dama en la que ella explicó que el motivo de su visita al centro penitenciario obedeció a razones humanitarias.

“Una envenenada de odio en el corazón, dio hasta ‘la chiva’, que nunca supo dar; y consideró que se encontraba ante un delito. En vez de una evolución intelectual, pues ni hablar de revolución, hasta allá jamás llegaría”, escribió Petro en X.

El dirigente, aunque no mencionó a Dávila, fue más allá de expresarle su inconformismo a la exdirectora de Semana y aseguró que “en una cárcel no se castiga, se resocializa“.

¿Qué dijo Verónica Alcocer sobre su visita a la cárcel La Picota?

En la tarde del jueves 4 de septiembre, Alcocer subió un video en el que mostró su interacción con algunos presos y conversando sobre algunas manualidades y artesanías que desarrollan los internos.

“Visité el Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá porque creo en la fuerza de la resocialización y las segundas oportunidades. No es un acto político, es un gesto de humanidad. Las artesanías y oficios que allí realizan son más que trabajo: son símbolos de dignidad”, indicó Alcocer.