El reconocido periodista de Noticias RCN Efraín Arce, conocido por sus contundentes reportajes sobre la movilidad en diferentes ciudades del país, ha causado polémica con sus recientes declaraciones, mostrando su desaprobación por la reforma tributaria del 2025 en Colombia, propuesta por el presidente Gustavo Petro.

“Vamos aficionados a gritar con fuerza”, fue la frase con la que Arce intentó incentivar a los asistentes a un partido de la Selección Colombia en Barranquilla a manifestar con un cántico su descontento con la reforma tributaria, lo que produjo un estallido de comentarios en la plataforma ‘X’, conocida anteriormente como Twitter.

“Hoy en el estadio de Barranquilla es el momento de mostrarle al presidente la forma en la que Colombia entera recibe con cariño su reforma tributaria. Vamos, aficionados, a gritar con fuerza”, escribió en su cuenta de X.

La reforma tributaria 2025 busca recaudar aproximadamente 26,3 billones de pesos para financiar el presupuesto 2026 del Estado ante el descenso en los ingresos públicos, presentando ajustes como el aumento en las tarifas de impuestos a personas naturales y corporativas con más altos ingresos, creación de nuevos impuestos en sectores específicos, y aplicación de IVA a otros aspectos, como vehículos híbridos y juegos de azar.

Según Germán Ávila, ministro de Hacienda, “la reforma pretende garantizar la estabilidad macroeconómica a mediano plazo” y evitar que la carga tributaria afecte de manera desproporcionada a los estratos bajos y medios de la población, así como a la canasta básica familiar.

Mientras tanto, Arce, pese a enfrentar recientemente una dura batalla de salud que requirió cirugía y tratamiento, se mantiene firme en su posicionamiento crítico, pues se ha convertido en la voz visible de muchos que piensan igual que él y que están en contra de la reforma del actual Gobierno Nacional.

En este contexto social y político de tensiones se ve resaltada la fortaleza personal del periodista al retomar su papel crucial como voz de la comunidad, tras haber enfrentado una grave enfermedad. Queda la expectativa por conocer si en el partido de Colombia la hinchada se manifieste contra el presidente Gustavo Petro.

