El candidato presidencial Abelardo de la Espriella y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, hicieron una transmisión en vivo en la que anunciaron una medida económica que podría impactar el comercio entre ambos países.

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Durante la conversación, ambos informaron que a partir del próximo primero de junio entrará en vigor un esquema de aranceles del 0 % entre Colombia y Ecuador.

El anuncio fue presentado como un paso importante para fortalecer la integración regional y facilitar el intercambio comercial entre las dos naciones vecinas.

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Este fue el anuncio de De la Espriella y Noboa:

Abelardo de la Espriella hizo ‘live’ con Daniel Noboa

Durante la conversación, Abelardo de la Espriella le planteó al presidente ecuatoriano la urgencia de levantar los aranceles que estaban afectando el comercio entre las dos naciones.

Noboa dijo que el problema nunca fue con Colombia, sino con un Gobierno que no había actuado con firmeza frente a la seguridad fronteriza y el narcoterrorismo. “No le dio la gana”, se aventuró a decir el mandatario vecino.

Como respuesta al planteamiento del candidato, Noboa anunció que, desde el primero de junio, la tarifa aplicada quedará en cero por ciento.

El candidato también planteó la construcción de una alianza estratégica con Ecuador para enfrentar el narcotráfico, la minería ilegal, la delincuencia organizada y el narcoterrorismo, además de avanzar hacia una relación energética recíproca y justa para ambas naciones.

Fuerte crisis entre Colombia y Ecuador

Luego de que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, decidió subir unilateralmente los aranceles para los productos colombianos que llegan a ese país, Colombia decidió tomar otras acciones relacionadas a la importación de energía, lo que ha desatado una guerra económica entre los dos países que comparten una extensa frontera.