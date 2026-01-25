La relación entre Mario Alberto Yepes y Caterin Escobar atraviesa uno de sus momentos más sólidos y felices, y así lo han dejado ver durante un romántico viaje por Tailandia que no pasó desapercibido para sus seguidores. A través de fotografías, videos y mensajes cargados de complicidad, la pareja confirmó que su historia de amor, nacida bajo los reflectores de la televisión, continúa fortaleciéndose con el paso del tiempo.

(Vea también: Así se despidió Caterin Escobar de Mario Alberto Yepes en ‘Masterchef y envío pulla a concursante)

La presencia del exfutbolista y la actriz en este destino asiático sirvió para despejar cualquier duda que aún pudiera existir sobre la estabilidad de su relación.

El romance comenzó a tomar forma meses atrás, cuando ambos coincidieron en el set de ‘Masterchef Celebrity‘, uno de los ‘realities’ más vistos del país. Fue precisamente en la edición emitida en 2025, que celebró los 10 años del formato en la televisión colombiana, donde su cercanía empezó a despertar rumores entre los televidentes y seguidores del programa.

En aquel momento, Yepes y Escobar optaron por mantener la discreción respecto a su vida sentimental. Sin embargo, con el paso de los meses, las señales de un vínculo especial se hicieron cada vez más evidentes.

Apariciones conjuntas, mensajes afectuosos y miradas cómplices terminaron por confirmar lo que muchos ya sospechaban. Finalmente, a través de redes sociales, ambos oficializaron su relación, desatando una ola de comentarios positivos por parte de los fanáticos del concurso y del público que ha seguido sus trayectorias profesionales.

Durante esta nueva aventura internacional, Caterin Escobar volvió a causar risas en redes sociales al compartir un video en el que ella y Yepes se ubicaron a pocos metros del paso de un tren, una experiencia que, al parecer, es bastante popular entre los turistas del lugar.

Mientras la actriz no podía contener la risa, el exdefensor se mostró visiblemente nervioso, situación que ella aprovechó para bromear: “Alguien estaba muy asustadito jajaja”, escribió junto a las imágenes.

Aunque no se conoce con exactitud cuánto tiempo llevan juntos, las constantes muestras de cariño entre ambos y el respaldo de sus seguidores han sido más que evidentes. Durante su recorrido por ciudades emblemáticas como Bangkok y Chiang Mai, la pareja compartió momentos especiales que reflejan la conexión y la felicidad que viven actualmente.

El viaje tuvo, además, un significado especial: celebrar los 50 años de Mario Alberto Yepes, quien cumplió el pasado 13 de enero. Antes de emprender esta travesía con su pareja, el exjugador de la Selección Colombia compartió su cumpleaños con sus hijos, sus padres y amigos cercanos, demostrando que la familia sigue siendo un pilar fundamental en esta etapa de su vida.

En una de las publicaciones más comentadas, Caterin Escobar le dedicó un emotivo mensaje: “Te mereces todo ese amor. Que sean mil más”, a lo que Yepes respondió con complicidad: “Ya casi celebramos los dos”. Para muchos seguidores, esta frase fue interpretada como una clara señal de que el viaje a Tailandia también simbolizó una celebración conjunta de su amor.

El romance se consolidó aún más tras la salida del ‘reality’, cuando comenzaron a aparecer juntos en eventos públicos y a intercambiar mensajes cariñosos en redes sociales.

La relación dio un paso adicional cuando Yepes compartió imágenes junto a los hijos de la actriz, gesto que fue leído como una muestra de compromiso. Además, Escobar acompañó al exfutbolista en su partido de despedida en Cali, en diciembre de 2025, reafirmando el apoyo mutuo tanto en lo personal como en lo profesional.

Hoy, Mario Alberto Yepes y Caterin Escobar disfrutan de una etapa marcada por la plenitud, los viajes y las celebraciones, consolidándose como una de las parejas más comentadas y queridas del entretenimiento colombiano.

