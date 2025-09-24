Por estos días, Mario Alberto Yepes ha sido centro de comentarios y no solo por su participación en ‘Masterchef’, sino por su nueva pareja, con quien justamente coincidió en el ‘reality’ de cocina.

Sin embargo, un video junto con su exesposa Carolina Villegas, con quien tuvo dos hijos, fue la sensación en redes sociales, ya que llevaban un largo tiempo sin aparecer, incluso, cuando no se había conocido sobre la ruptura de la relación.

En esta oportunidad, quien los juntó fue su hija Miranda Yepes para un video de Tik Tok que rápidamente se hizo viral. La dinámica consistía en preguntas sobre su vida para determinar quién sabe más sobre ella, papá o mamá.

Lo que no se esperaba Carolina Villegas, que vive con Miranda Yepes, es que su hija le había soplado las respuestas al exfutbolista, quien terminó siendo el vencedor de la dinámica.

“Antes de hacer el video le di todas las respuestas”, escribió Mirando. Y en el arranque del video comentó: “El día de hoy traje a mis papás porque les voy a hacer peguntas a los dos para ver quién me conoce más, son preguntas de mi vida, vamos a ver quién gana”.

Finalmente, Miranda le confesó a su mamá que le había ventilado las respuestas al otrora capitán de la Selección Colombia, e incluso bromeó son ellos al escribir en el video: “Por miedo a su ex sale con ‘yo no sabía'”

Como era de esperarse, los comentarios de los internautas salieron a flote, sobre todo, por la relación que sostiene Yepes con Caterin Escobar.

“La esposa es más linda que la esposa de Yepes”; “Es muy hermosa la ex de Yepes, vea pues, cómo la deja”; “Caterin qué dirá de esto”, se lee.

