Laura Barjum, actriz y ex virreina universal, concedió una entrevista al nuevo pódcast del programa ‘La red’, de Caracol Televisión. Durante la conversación, reveló que, a raíz de las infidelidades en sus relaciones anteriores, ha decidido optar por las relaciones abiertas.

Aceptó que mantiene una amistad con la mayoría de sus exnovios y que no ha eliminado publicaciones con Diego Sáenz porque considera que forman parte de su historia personal.

Sin embargo, también compartió en la entrevista con ‘La red‘ una revelación significativa sobre su perspectiva actual en el amor, influenciada por sus fracasos sentimentales. Barjum expresó que su experiencia la ha llevado a concluir que todos los hombres son infieles, basándose en que todos sus exnovios lo han sido.

“Mi próxima relación será abierta. No me lo han propuesta pero lo voy a proponer. Porque todos en la cama o todos en el suelo para que todos tengamos permiso. Yo de tonta manteniendo mi palabra, no más, no quiero mantener mi palabra. Si los hombres van a meter cachos, déjame que yo también quiero”.