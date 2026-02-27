La desaparición de la niña Sara Sofía Galván volvió a generar controversia luego de que se conocieran nuevas declaraciones de su madre, Carolina Galván, quien respondió a la versión entregada meses atrás por la influenciadora Daneidy Barrera Rojas. El caso, que conmocionó a Colombia desde enero de 2021, había permanecido en silencio mediático durante un tiempo, hasta que el testimonio de la empresaria reavivó el debate público.

En su momento, Barrera Rojas aseguró que mientras ambas compartían reclusión en la cárcel El Buen Pastor, la madre de la menor le habría confesado la muerte de la niña. Según la creadora de contenido, Galván le habría dicho que “Sara no está acá” y que, presuntamente, la pequeña había sido incinerada. También afirmó que la mujer habría cometido un “gran error” bajo la influencia de sustancias y de su pareja sentimental.

“Que Sara no está acá. Ella, en medio de sus locuras, sus sustancias y todo eso con la persona con la que estaba, le hizo cometer un grande error”, relató en esa ocasión la empresaria, quien además sostuvo que no percibió arrepentimiento en Galván. “Ella dice que sí, aunque da muchas versiones a muchas personas, ella allá adentro dice que sí”, agregó, señalando que escuchar esa supuesta confesión le generó tristeza por su propia maternidad. “Yo no soy quién para juzgarlas, pero escuchar eso me duele demasiado porque tengo una hija de nueve meses. Me perturba demasiado”, expresó.

Sin embargo, recientemente Carolina Galván se pronunció en una entrevista concedida al pódcast “Más Allá del Silencio”, en el que desmintió tajantemente esas afirmaciones. La mujer, quien cumple una condena de 42 años de prisión por desaparición forzada, aseguró que la versión difundida por Barrera Rojas es falsa y que nunca le reveló detalles del caso.

Al ser consultada, Galván respondió de forma contundente: “eso fue puras mentiras”. Reconoció que coincidieron en el mismo patio del centro penitenciario, pero negó cualquier tipo de confianza o conversación profunda. “Sí, estábamos en el mismo pasillo, en el mismo patio. Ella vivía en la celda de al lado con otra compañera. Yo vivía con otra compañera”, explicó.

La reclusa insistió en que jamás compartió información sobre lo ocurrido con su hija. “Y yo en ningún momento le manifesté eso a ella. En ningún momento”, afirmó. Incluso, relató que confrontó directamente a la influenciadora cuando se enteró de sus declaraciones. “Muéstrame en dónde está la prueba de donde yo le manifesté eso. Y no lo mostró”, sostuvo.

Según Galván, la intención de Barrera Rojas habría sido perjudicar su proceso judicial. “La intención de ella era para que me aumentara la condena, pero no lo pudo hacer”, señaló. También indicó que, tras ese episodio, casi no volvieron a interactuar. “Al otro día me dijo que solamente Dios podía juzgarme. Eso fue lo único que supuestamente ella manifestó en la entrevista”, dijo.

La mujer explicó que no tomó acciones legales contra la influenciadora por temor a represalias dentro del penal. Aseguró que su seguridad se vio comprometida después de la difusión de esa versión. “No la demandé… porque lo más importante es que mi vida no corra peligro acá dentro de la cárcel”, afirmó.

De acuerdo con su testimonio, incluso habría sido objeto de intentos de agresión por parte de otras internas. “En el patio de comunidad intentaron atacarme y eso que era un patio prácticamente de seguridad”, relató. Ante la situación, indicó que las autoridades del centro penitenciario tuvieron que intervenir para evitar que otras reclusas se acercaran a ella.

Con estas nuevas declaraciones, el caso vuelve a ocupar la atención pública, en medio de interrogantes que continúan sin resolverse sobre el paradero de la menor y las circunstancias que rodearon su desaparición. Mientras tanto, las versiones enfrentadas mantienen la incertidumbre sobre uno de los episodios más impactantes de los últimos años en el país.

