El panorama político se encendió en torno al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, luego de la difusión de un escrito anónimo que lo menciona en supuestos hechos relacionados con el magnicidio del precandidato Miguel Uribe Turbay.

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(Vea también: Implicado en asesinato de Miguel Uribe habló desde La Picota y dio nuevos detalles detrás del crimen)

Escobar reaccionó públicamente para desmarcarse de esas afirmaciones, señalando que no existe soporte alguno que lo vincule con el caso y que su inclusión en ese documento afecta su reputación.

Como respuesta, anunció que acudirá a la justicia e interpondrá acciones legales contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien responsabiliza de haber difundido el contenido del anónimo en el escenario público.

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“Me están poniendo una lápida en la cabeza. Los medios de comunicación amanecieron hoy con un señalamiento del expresidente Uribe, a quien voy a demandar, por supuesto señalamiento de un anónimo”, indicó Escobar.

En este sentido, cuestionó que este tipo de señalamientos circulen sin verificación y aseguró que se trata de acusaciones de alto impacto que no pueden ser replicadas sin sustento.

#ACTUALIDAD El Gobernador Luis Alfonso Escobar Jaramillo negó cualquier vinculación al crimen del senador Miguel Uribe Turbay luego de la denuncia del expresidente Álvaro Uribe quien recibió una carta anónima sobre los hechos.https://t.co/vwS5QSGs2p pic.twitter.com/YxlUkRyYUa — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 30, 2026

Gobernador de Nariño negó vínculos con magnicidio de Miguel Uribe Turbay

El gobernador insistió en que no ha tenido ningún tipo de relación con los hechos mencionados y pidió que las afirmaciones sean tratadas con rigor antes de ser difundidas.

“Sin lugar a dudas, nadie que me conozca podrá creer que el gobernador del departamento de Nariño, pueda entrar en una confabulación para generar un magnicidio, el cual nosotros hemos rechazado plenamente”, agregó el dirigente.

De esta manera, Escobar también rechazó la versión de que él viajó a ‘Manta’ (Ecuador) y para una supuesta reunión con Gustavo Petro y alias ‘Fito’ a quien se le menciona en el entramado contra el precandidato.

Quién mandó a matar a Miguel Uribe Turbay

Las declaraciones de Simeone Pérez Marroquín, alias el 'Viejo', revelaron cómo se organizó, planeo y ejecutó el crimen de Miguel Uribe Turbay. Según esta versión, alias el 'Zarco Aldinever' fue la persona de la Segunda Marquetalia, disidencia de las Farc, que ordenó el magnicidio en el que participaron alias 'Yako', quien fue la conexión con las personas en Bogotá; alias 'Chipi', quien se encargó de planear y reclutar al menor de edad que disparó el arma y alias el 'Viejo', quien hizo parte de la planeación del hecho.