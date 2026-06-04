La noche del pasado 3 de junio estuvo marcada por la violencia en la localidad de Engativá, al noroccidente de Bogotá, donde un hombre fue asesinado en un presunto ataque sicarial ocurrido en el sector de Gran Granada.

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El hecho se registró hacia las 10:00 p. m. sobre la carrera 114 con calle 77 y causó alarma entre los habitantes de la zona, quienes manifestaron su preocupación por los recientes hechos de inseguridad que afectan al sector.

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Según versiones de testigos y el reporte entregado por las autoridades, varios disparos interrumpieron el silencio de la noche y alertaron a las personas que se encontraban cerca del lugar.

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Al salir a verificar lo ocurrido, algunos residentes encontraron a un hombre tendido sobre la vía pública, cerca de una zona de residuos, con heridas de gravedad causadas por arma de fuego. De inmediato, dieron aviso a las autoridades y a los organismos de emergencia.

Cuando las patrullas de la Policía llegaron al sitio, encontraron a la víctima sin posibilidades de recibir auxilio.

“En las últimas horas en la localidad de Engativá fueron alertadas las unidades de Policía sobre la presencia de una persona tendida en vía pública. Al llegar la patrulla encuentran una persona de alrededor de 50 años, la cual, al parecer, fue agredida con arma de fuego. Debido a esa agresión perdió la vida”, informó el teniente coronel Javier Cárdenas, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Tras confirmar el fallecimiento, las autoridades acordonaron la escena para preservar los elementos materiales probatorios y facilitar las labores judiciales.

Minutos después, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizaron la inspección técnica del cadáver y adelantaron las primeras diligencias de recolección de evidencia.

De acuerdo con la Policía, un equipo especializado de investigadores ya trabaja en el análisis de cámaras de seguridad del sector y en la recopilación de testimonios que permitan establecer cómo ocurrió el homicidio y quiénes estarían detrás del crimen.

“La investigación fue asumida por un grupo de funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación, quienes adelantan las labores pendientes para esclarecer los hechos y encontrar a los presuntos responsables”, agregó el oficial.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni han determinado oficialmente los móviles del asesinato. Sin embargo, dentro de las hipótesis que se analizan se encuentra la posibilidad de que se trate de un ajuste de cuentas, aunque esta versión aún no ha sido confirmada.

Mientras avanzan las investigaciones, habitantes del sector de Villas de Granada y zonas cercanas hicieron un llamado a las autoridades para fortalecer la presencia policial y reforzar las estrategias de seguridad en la localidad.

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Los residentes aseguran que la percepción de inseguridad ha aumentado en los últimos meses y esperan que este nuevo hecho de violencia sea esclarecido lo antes posible.

Crédito: Información basada en declaraciones de la Policía Metropolitana de Bogotá y reportes conocidos por medios locales. Las investigaciones continúan en curso por parte de la Fiscalía General de la Nación y el CTI.

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