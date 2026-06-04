La inseguridad sigue siendo un problema crítico tanto en Bogotá como en sus municipios aledaños. Recientemente se conoció el impactante atraco contra una fiscal de la capital colombiana, el cual quedó en una grabación de una cámara de seguridad de la calle donde ocurrió el crimen.

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La mujer llegaba a su hogar en Facatativá a bordo de una camioneta gris. Se observa en el video que un hombre le abre la puerta para que entre el vehículo y, en medio de una distracción, tres hombres se bajan de un carro negro que estaba al final de la cuadra y corren hacia la casa.

La cámara alcanza a mostrar que los sujetos sacan armas de fuego para intimidar a la fiscal y a la otra persona estaba en la casa. En cuestión de segundo, los rateros se llevan la camioneta de alta gama, donde había artículos personales de la víctima, y huyen.

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#FACATATIVÁ. ​La noche del 02JUN, individuos armados asaltaron a una fiscal en el b/La Esmeralda. Los sujetos abordaron a la víctima justo en el momento en que guardaba su camioneta en la vivienda y se llevaron el vehículo con varias pertenencias personales. Las autoridades ya… pic.twitter.com/5JbecnnmuH — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) June 4, 2026

De acuerdo con los investigadores, los delincuentes persiguieron a la fiscal desde Bogotá, luego de acabar su jornada cotidiana, hasta el barrio La Esmeralda de Facatativá, donde ocurrió el atraco. Agregaron que se trata de una banda delincuencial que hurta vehículos de alta gama y que opera en la región metropolitana de la capital.

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Ante los hechos, el alcalde de Facatativá, Luis Carlos Casas Alvarado, pidió una reunión urgente con su homónimo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, al argumentar que estos hechos demuestran que el crimen en la capital están afectando a los municipios aledaños.

El mandatario local aseguró en RCN que hay investigaciones que han permitido capturas de criminales en municipios de Cundinamarca que se dedican al hurto de carros, casas en Bogotá.

“La seguridad tiene fronteras, los delincuentes no tienen fronteras”, agregó Casas Alvarado en RCN.

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