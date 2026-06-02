Los conductores de Bogotá celebraron un nuevo golpe contra una de las modalidades delincuenciales que más molestias han causado en las vías de la capital. Un presunto pinchallantas fue capturado en flagrancia cerca de la calle Sexta con carrera 30, en una zona que ha sido señalada por ciudadanos como punto de riesgo para este tipo de prácticas.

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El video publicado por la cuenta de X Colombia Oscura, muestra al hombre retenido y portando en su zapato un artefacto metálico diseñado para perforar neumáticos. A su vez, se evidencia que se transportaba en una motocicleta, lo que le facilitaba pinchar las llantas por esta vía.

Cabe mencionar que los llamados pinchallantas suelen utilizar elementos cortopunzantes para dañar las ruedas de los vehículos y luego dirigir a las víctimas hacia montallantas cercanos, donde en algunos casos se presentan cobros excesivos o posibles estafas.

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#ATENCIÓN 🚨 Un despreciable pinchallantas fue capturado en flagrancia cerca de la cll 6 con cra 30 en Bogotá. Al momento de la retención, las autoridades hallaron en su calzado un artefacto diseñado para perforar los neumáticos, generando gran indignación entre los conductores. pic.twitter.com/Pf9nu2W63H — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) June 2, 2026

Cómo delinquen los pinchallantas en Bogotá y por qué piden denunciar

Las denuncias ciudadanas han sido clave para identificar corredores viales donde estas personas delinquen.. Las autoridades han insistido en que los conductores reporten cualquier situación sospechosa a la línea 123, especialmente cuando aparezcan personas ofreciendo ayuda de manera insistente después de un pinchazo o intentando dirigir a los afectados hacia determinados establecimientos.

Videos difundidos en los últimos años han mostrado cómo algunos delincuentes utilizan dispositivos metálicos ajustados al calzado para dejar objetos punzantes sobre la vía sin despertar sospechas. Precisamente, el elemento encontrado durante esta captura recuerda ese tipo de mecanismos que han sido denunciados en distintos sectores de Bogotá.

Por ahora, el capturado quedó a disposición de las autoridades competentes mientras avanzan las investigaciones para determinar si estaría vinculado con más casos ocurridos en este corredor vial o con posibles redes dedicadas a esta modalidad delictiva.

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