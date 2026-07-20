Aída Quilcué volvió a aparecer públicamente en el Congreso de la República durante la instalación del nuevo periodo legislativo, en una jornada que marcó el inicio de su nueva etapa política como representante a la Cámara.

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La líder indígena llegó al Salón Elíptico junto a Iván Cepeda, con quien integró la fórmula presidencial del Pacto Histórico en las elecciones de 2026.

Qué pasó con Aída Quilcué

Su presencia en el Capitolio corresponde a la aplicación del Estatuto de la Oposición, mecanismo que les otorgó una curul luego de haber ocupado el segundo lugar en las elecciones presidenciales.

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Mientras Cepeda asumió un escaño en el Senado, Quilcué tomó posesión de una curul en la Cámara de Representantes, desde donde ejercerá oposición al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

#Política | Iván Cepeda y Aida Quilcué llegaron al Salón Elíptico del Congreso para tomar posesión de sus curules, en el marco del Estatuto de la Oposición. pic.twitter.com/i1VHFOvoNX — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) July 20, 2026

La sesión de este 20 de julio estuvo marcada por el tradicional ambiente de instalación del Congreso, con congresistas, invitados y funcionarios ocupando el recinto mientras se desarrollaban los actos protocolarios. En medio de ese escenario, la llegada de Quilcué llamó la atención al representar su regreso formal al Legislativo después de la campaña presidencial.

Aunque Aída Quilcué ya había hecho parte del Congreso como senadora por la circunscripción indígena, esta posesión marca el inicio de un nuevo rol político en la Cámara de Representantes, donde será una de las principales voces de la oposición durante el nuevo periodo legislativo.

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