Apareció con vida David Felipe Acosta, el joven de 27 años que estaba desaparecido desde el pasado 1 de marzo, luego de salir de un casino ubicado en el norte de Bogotá. Su caso había generado preocupación entre familiares y autoridades, y ahora comienza a esclarecerse en medio de múltiples versiones.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el relato de su madre, Piedad Edith Botina, el joven habría sido víctima de un secuestro pocas horas después de salir del establecimiento. “Él sale del casino, baja hacia la 82 con 15 y sigue caminando hasta Unilago, donde lo aborda una camioneta, lo golpean terrible, se lo llevan y lo encierran en una finca. Él actualmente no consigue casi recordar lo que sucedió, tiene que ir escribiendo para ir recordando”, dijo su mamá a Caracol Radio.

Según la familia, tras su desaparición recibieron varias llamadas extorsivas, aunque en un inicio las autoridades descartaron que se tratara de un caso de paseo millonario. Incluso, el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, había señalado que el hecho no encajaba en ese tipo de delito.

Uno de los elementos clave en la investigación fue la activación del celular de Acosta en Santa Marta, lo que permitió orientar la búsqueda hacia la región Caribe.

Lee También

Qué se sabe del hallazgo de David Acosta

Con el paso de las horas, han surgido distintas hipótesis sobre lo ocurrido. Una de ellas apunta a que el caso podría estar relacionado con problemas personales o deudas, ya que el joven, ingeniero de petróleos y gerente comercial de una multinacional de seguros, tendría algunas obligaciones económicas pendientes.

Sin embargo, la versión más llamativa ha sido entregada por su propia familia, que habla de un presunto secuestro ligado incluso a redes de trata de personas.

En entrevista con La FM, su madre relató que su hijo habría sido llevado a una zona selvática del norte del país. “Yo prácticamente estoy selva adentro (…) Lo encontré en unas condiciones sin ropa, sin zapatos, sin nada”, aseguró la mujer.

Además, agregó: “Una camioneta lo recogió. Luego lo golpearon, le dieron de todo y se lo llevaron”.

Según su testimonio, el joven habría estado retenido junto a otras personas, incluyendo menores de edad, en condiciones extremas. También aseguró que los maltrataban, los inducían a consumir drogas y los maltrataban. “Hay trata de humanos y nadie cree en eso, por eso no pedían rescate; no pedían nada porque no les interesaba. Él es un muchacho que es deportista, es atleta y por eso lo iban a vender para hacer trabajos forzoso”, afirmó

También aseguró que su hijo logró sobrevivir gracias a su condición física y a conocimientos adquiridos desde niño. De acuerdo con su relato, Acosta estudió en el colegio militar Antonio Nariño, donde habría desarrollado habilidades de resistencia y supervivencia.

Aunque David Felipe Acosta ya se encuentra con su familia, su estado sigue siendo motivo de atención, ya que no recuerda con claridad todo lo ocurrido durante los días que estuvo desaparecido.

Según su madre, el joven le habría contado parte de lo vivido durante el supuesto cautiverio. “Sentí los golpes, las torturas, lo que es aguantar hambre y nos pusieron en una larga caminata. Solo yo que lo viví se que es vivir ante esa gente”.

Además, la mujer indicó que en el lugar donde fue hallado habría recibido ayuda de habitantes de la zona, incluyendo personas a las que describió como “chamanes”, quienes lo habrían protegido y asistido tras su escape.

La versión ha sido tomada como una excusa inventada por muchas personas, pues no consideran que algo así haya podido suceder y que todo se trataría de una versión y excusa creada por David para justificar sus más de 10 días de desaparición.

Por ahora, las autoridades continúan investigando el caso para esclarecer qué ocurrió realmente durante los días de desaparición del joven y verificar las distintas versiones entregadas por su entorno cercano.

* Pulzo.com se escribe con Z