Un hecho insólito se registró en Bogotá y quedó grabado en video: un conductor del SITP fue captado cuando salió por la ventana del bus para enfrentarse a golpes con otro hombre en medio del tráfico.

El altercado, ocurrido el 16 de octubre de 2025, fue grabado por otro conductor que pasaba por la zona y conocido por Publimetro. En el video se ve cómo los dos involucrados deciden continuar la pelea sin bajarse completamente de sus vehículos, lanzándose puños y gritos ante la mirada de decenas de ciudadanos que presenciaban el caótico momento.

La escena provocó sorpresa e indignación en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la falta de control y profesionalismo del conductor del sistema público, así como el riesgo que representó su comportamiento para los pasajeros y demás transeúntes.

Las autoridades de movilidad no se han pronunciado oficialmente sobre el hecho, pero se espera que el concesionario del SITP al que pertenece el bus inicie una investigación para determinar posibles sanciones disciplinarias.

El caso se suma a otros episodios de intolerancia que se han vuelto frecuentes en las calles de Bogotá, donde los enfrentamientos entre conductores son grabados y difundidos, provocando preocupación por el aumento de la violencia vial.

