Un nuevo hecho de violencia sacudió a la localidad de Kennedy, luego de que un hombre fuera asesinado dentro de un establecimiento dedicado al lavado de vehículos, ubicado en el sector de Súper Manzana 6.

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El caso ocurrió en un negocio situado en la calle 40 sur con carrera 73A, donde, según información conocida por’ Gatonoticias’, la víctima se desempeñaba como administrador del lugar.

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De acuerdo con las primeras versiones recopiladas por el medio citado, el presunto agresor había trabajado días atrás en el establecimiento. Sin embargo, el hombre habría sido desvinculado por presuntos problemas relacionados con su rendimiento laboral.

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Testigos señalaron que la salida del trabajador se habría dado en medio de discusiones y supuestas amenazas contra el administrador del negocio.

Las autoridades investigan si esa situación desencadenó el ataque ocurrido días después.

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Según el reporte preliminar, el señalado agresor regresó al lavadero de carros y sostuvo una fuerte discusión con quien habría sido su exjefe. La confrontación escaló rápidamente hasta convertirse en una riña.

En medio del altercado, el hombre presuntamente sacó un arma blanca y atacó al administrador, causándole heridas mortales. Tras cometer la agresión, el sospechoso huyó del lugar antes de la llegada de las autoridades.

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Unidades del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección judicial y adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido, identificar plenamente al responsable y determinar las circunstancias exactas del crimen.

Por ahora, la identidad de la víctima no ha sido revelada oficialmente. Mientras tanto, el hecho ha generado conmoción entre comerciantes y residentes del sector, quienes manifestaron preocupación por los recientes episodios de violencia registrados en la localidad.

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