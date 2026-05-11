Un nuevo caso de feminicidio tiene consternados a los habitantes de Ciudad Bolívar. En las últimas horas, familiares de Nini Joana Londoño Velázquez confirmaron la muerte de la mujer, madre de cuatro hijos, quien fue hallada gravemente herida en el sector de Arborizadora Alta.

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El principal señalado por el crimen es su pareja sentimental, con quien convivía desde hacía más de una década y tenía tres hijas menores de edad, de 11, 8 y 7 años.

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Según relató Sandra Londoño, prima de la víctima, en declaraciones conocidas por Q’hubo Bogotá, la pareja había sostenido una discusión días antes del asesinato.

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“Mi prima y su pareja habían tenido una discusión. Él se había ido y se había llevado las cosas de valor que tenía en el apartamento. Ella estaba sola”, aseguró la familiar.

De acuerdo con el testimonio, el hombre posteriormente habría contactado a Nini para citarla en un parque del sector de Arborizadora Alta con el argumento de conversar.

La familia sostiene que el encuentro habría sido planeado para atacarla. “Él ya tenía todo planeado y lo que hizo fue acabar con ella”, afirmó Sandra Londoño.

El crimen ocurrió en la calle 68G sur con carrera 38, donde la mujer fue encontrada con múltiples heridas la noche del pasado 4 de mayo. Aunque fue trasladada de urgencia al Hospital de Meissen, falleció mientras recibía atención médica.

Según la denuncia de sus allegados, tras el ataque el presunto agresor habría regresado a la vivienda de la víctima, retirado algunos objetos y posteriormente llevado a las niñas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

La familia también aseguró que el hombre se presentó ante las autoridades y habría confesado el crimen. Sin embargo, denuncian que recuperó la libertad poco después porque no fue capturado en flagrancia.

Los allegados de Nini Joana aseguran que durante años fue víctima de violencia física y psicológica. Según el relato familiar, la mujer permanecía en la relación por miedo, dependencia económica y por sus hijas menores.

También indicaron que el hombre ejercía un fuerte control sobre ella y constantemente la celaba.

Nini, oriunda de Pitalito, perdió a su madre cuando tenía apenas cuatro años y desde muy joven asumió responsabilidades familiares. Hoy, sus seres queridos adelantan los trámites ante Medicina Legal para reclamar el cuerpo y darle sepultura.

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Mientras tanto, las tres menores quedaron bajo protección institucional, en medio de la incertidumbre sobre su futuro. El caso ha causado indignación entre vecinos y familiares, quienes reclaman una actuación más contundente por parte de las autoridades frente a las denuncias de violencia de género.

La familia también informó que actualmente realiza actividades para reunir recursos y cubrir los gastos funerarios de Nini Joana Londoño Velázquez.

Según indicaron a Q’hubo Bogotá, las personas que deseen apoyar económicamente pueden hacerlo a través de la cuenta Nequi 304 605 0383.

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