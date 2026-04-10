Las autoridades avanzan en la investigación por la muerte de Yuleidis Fernanda Charris Reales, una mujer de 40 años, oriunda de Palmar de Varela, quien falleció luego de presentar complicaciones tras someterse a un procedimiento estético que, al parecer, se realizó en un lugar no autorizado en Barranquilla.

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Las honras fúnebres se llevaron a cabo el miércoles 8 de abril en su municipio natal, mientras que el caso salió a la luz pública un día después, causando preocupación por las condiciones en las que se estaría practicando este tipo de intervenciones.

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De acuerdo con información policial conocida por El Heraldo, la mujer se habría sometido el pasado 30 de marzo a una cirugía estética en una vivienda ubicada en el barrio Las Nieves, un lugar que, hasta el momento, no contaría con aval de las autoridades sanitarias.

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Días después, el 5 de abril, Domingo de Resurrección, comenzó a presentar síntomas alarmantes, entre ellos inflamación, dolor intenso y cambios de color en brazos y abdomen, zonas intervenidas durante el procedimiento.

Ante el deterioro de su estado de salud, fue trasladada inicialmente al Hospital de Santo Tomás y posteriormente remitida a un centro de mayor complejidad, el Hospital Universidad del Norte, donde falleció el 6 de abril hacia las 3:00 de la tarde.

El informe oficial señala que, al momento de su ingreso, “se evidenciaron en su cuerpo orificios de inserción de cánula en abdomen y extremidades superiores”, compatibles con procedimientos de reducción de grasa.

La Policía Metropolitana de Barranquilla y la Fiscalía en el Atlántico adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte, así como para determinar responsabilidades frente al lugar y las personas que habrían practicado la intervención.

Este caso se suma a otros hechos similares registrados en la ciudad, que han encendido las alarmas sobre la realización de cirugías estéticas en condiciones irregulares.

Según reportes de El Heraldo, en abril del año anterior una joven cosmetóloga de 28 años murió tras someterse a una liposucción clandestina sin supervisión médica, caso que fue investigado como homicidio culposo.

Asimismo, en julio de 2025 falleció Luz Estela Machado Rodríguez, de 54 años, tras practicarse un procedimiento en un apartamento del barrio Chiquinquirá.

Otro caso que generó impacto fue el de Evelyn Vargas Ayala, quien murió en marzo de 2024 luego de someterse a múltiples cirugías estéticas, tras presentar complicaciones postoperatorias.

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Estos hechos han reabierto el debate sobre la necesidad de fortalecer los controles sanitarios y verificar que los procedimientos estéticos se realicen en instituciones habilitadas y con personal certificado.

Mientras avanzan las investigaciones, familiares de Yuleidis Charris Reales esperan respuestas sobre lo ocurrido, en medio del dolor por una pérdida que, según advierten las autoridades, podría haberse evitado.

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