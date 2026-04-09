Una tragedia tiene en luto al municipio de Vista Hermosa, en el Meta, luego de que dos hermanos de 5 y 8 años fueran encontrados sin vida dentro de un refrigerador en su vivienda. El hecho ocurrió el pasado 4 de abril de 2026 en el barrio Las Brizas y es materia de investigación por parte de las autoridades.

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Según la información preliminar, los menores fueron hallados por sus propios padres al interior de un congelador que se encontraba en la casa, el cual estaba desconectado y sin uso debido a las condiciones climáticas.

De acuerdo con el relato de la familia, los adultos se habían ausentado por un corto periodo de tiempo para llevar a cabo una diligencia. Al regresar, notaron un silencio inusual en la vivienda y comenzaron a buscar a los niños, quienes solían jugar a las escondidas.

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Tras no encontrarlos en los lugares habituales, los padres revisaron el congelador que utilizaban para vender hielo y allí hallaron a los menores sin signos vitales. El caso provocó conmoción en la comunidad por las circunstancias en las que ocurrió el hallazgo.

¿Por qué niños quedaron atrapados en congelador en Meta?

La principal hipótesis de las autoridades apunta a un trágico accidente doméstico. Según la Fiscalía y la Policía Judicial, los niños habrían ingresado al congelador como parte de un juego, pero la tapa se habría cerrado de forma imprevista, dejándolos atrapados en su interior.

De acuerdo con el testimonio de Brayan Guevara, padre de los menores, aseguró (en entrevista con medios como Blu Radio) que la tapa quedó cerrada herméticamente, limitando el oxígeno dentro del electrodoméstico.

“Los niños se subieron y se metieron, jugaron, la tapa se cayó, se aprisionó y se asfixiaron”, indicó el padre de familia al ser entrevistado sobre lo sucedido con Saori y Darien.

En ese sentido, según recogió La Kalle, Guevara indicó que el artefacto tiene un caucho que se expande por el calor, lo que explicaría por qué los niños no pidieron abrirlo para salir.

Por otra parte, el alcalde de Vista Hermosa, Juan Andrés Gómez, aseguró que la hipótesis que se maneja sobre la posible causa de muerte sería asfixia, lo que coincide con un informe periodístico difundido por El Tiempo.

Las autoridades realizaron inspecciones en la vivienda y, de manera preliminar, no encontraron signos de violencia. El caso sigue en manos de Medicina Legal, que será la entidad encargada de confirmar científicamente las causas del fallecimiento mientras avanzan las investigaciones.

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