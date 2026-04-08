El municipio de Vista Hermosa, en el departamento del Meta, permanece conmocionado tras el trágico fallecimiento de dos hermanos de 5 y 8 años, localizados sin vida dentro de una nevera el pasado Sábado Santo. Según detalla El Tiempo, el hallazgo se produjo en la vivienda de los menores luego de que sus padres regresaran al inmueble y se encontraran con la desgarradora escena.

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De acuerdo con el citado diario, el padre de los niños, Brayan Guevara, relató que la familia mantenía la costumbre de jugar a las escondidas al llegar a casa. En esta ocasión, según reporta el periódico, los menores habrían decidido ocultarse dentro de un refrigerador que se encontraba desconectado debido a la temporada climática, una versión que ya está bajo análisis de los investigadores.

El informe de el citado medio especifica que los cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal para realizar los estudios forenses de rigor. En medio de las pesquisas, el rotativo destaca que las revisiones preliminares no arrojaron señales de violencia intrafamiliar, lo que refuerza la hipótesis de un accidente doméstico ocurrido mientras los niños estaban solos en la vivienda.

Por su parte, el alcalde de Vista Hermosa, Juan Andrés Gómez, explicó a la prensa que la principal causa del deceso habría sido asfixia. Tal como indica el informe periodístico, los niños habrían ingresado al enfriador y, presuntamente, la tapa se cerró sobre ellos, impidiéndoles la salida y provocando la falta de oxígeno en cuestión de minutos.

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La inspección técnica en el lugar confirmó que la familia poseía dos enfriadores para la venta de hielo, uno de los cuales estaba fuera de uso y con la tapa abierta antes del suceso, según consigna el mencionado diario. No obstante, el rotativo aclara que las autoridades verificaron la línea de tiempo entregada por los padres, corroborando inicialmente la veracidad de su testimonio sobre los hechos.

Finalmente, Medicina Legal confirmó a El Tiempo que el expediente ya fue trasladado a la Fiscalía General de la Nación. Mientras se espera el dictamen forense definitivo, el citado medio subraya que el caso ha generado una profunda reflexión nacional sobre la seguridad de los menores en el hogar y los riesgos de este tipo de electrodomésticos en desuso.

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