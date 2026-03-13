La Registraduría apartó de su cargo a una funcionaria supernumeraria luego de un señalamiento público del presidente Gustavo Petro por una presunta participación en política. La controversia surgió después de que el mandatario publicara un mensaje en su cuenta de X en el que señaló que la funcionaria habría difundido en redes sociales un video en el que manifestaba respaldo a la campaña presidencial de la senadora Paloma Valencia.

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Tras el señalamiento, la Registraduría emitió un comunicado en el que explicó que decidió separarla del cargo de manera inmediata mientras se revisa lo ocurrido. La entidad indicó que la medida responde a los deberes legales y constitucionales que deben cumplir los servidores públicos, quienes tienen restricciones frente a la participación en actividades políticas mientras ejercen funciones dentro del Estado.

En el mismo pronunciamiento, la Registraduría señaló que el video que circula en redes sociales fue enviado a la Oficina de Control Disciplinario para que se adelanten las verificaciones correspondientes. Con este paso se busca establecer si existió una conducta que contravenga las normas que regulan el comportamiento de los funcionarios públicos frente a actividades electorales o campañas políticas, según indicó el medio citado.

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La entidad también recordó que de manera constante advierte a sus funcionarios sobre este tipo de conductas. De acuerdo con el comunicado, la Registraduría envía memorandos internos en los que insiste en que los servidores deben abstenerse de participar en procesos políticos mientras estén vinculados a la institución, como una forma de preservar la neutralidad y la confianza en el sistema electoral.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.