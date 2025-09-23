Luego de su relación con Marcela Reyes, B-King había mantenido en secreto su vida amorosa. Sin embargo, durante la búsqueda, Angie Miller publicó varios videos y mensajes pidiendo ayuda, con lo que su nombre salió a relucir.

(Vea también: Marcela Reyes expuso que la están amenazando a ella y a su hijo por la muerte de B-King)

Cuando se confirmó la muerte del cantante colombiano, esta modelo venezolana publicó un primer mensaje en el que mostraba la tristeza que tenía.

En las últimas horas, ella misma, en su cuenta de Instagram @soyangiemilleroficial_, dio a conocer otros videos en los que muestra que su relación sería más que una amistad. En un primer video, juguetean y coquetean para terminar sellando su charla con un beso. En el segundo, él la abraza y ella le dice “te amo”, sin que él se dé cuenta.

Estas son las imágenes en las que se les ve muy amorosos:

https://twitter.com/PuraCensuraOf/status/1970527101334716501

Ella también había hecho varias publicaciones con B-King y la última, antes de su desaparición, fue para promocionar una canción de él. Ahí, el joven colombiano le escribió: “Bby que energía ⚡️vida eterna ❤️”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Angie Miller/Angelica torrini (@soyangiemilleroficial_)

Angie estuvo en México junto a B-King, Regio Clown, Camilo Gallego (manager de B-king) y otra persona. Sin embargo, aún no está claro si ella vive en ese país o en Colombia.

La muerte de B-King y Regio Clown sigue siendo una gran incógnita. Hasta el momento se ha especulado que el DJ tenía una reunión con unas personas en un restaurante y sus nombres salieron a las luz por unas conversaciones.

Mariano, que sería un escolta, Sergio y ‘Comandante’ son los tres hombres que ahora están en la mira de las autoridades, aunque habría una gran dificultad para identificarlos porque los dos artistas colombianos salieron del hotel en el que estaban en un vehículo pedido por aplicación, lo que haría más difícil su identificación.

La situación no parece fácil de esclarecer por las circunstancias en las que fueron encontrados los cuerpos, pues estaban en la mitad de una desolada vía de poca iluminación. Sin embargo, las autoridades mexicanas han señalado su compromiso para lograr una respuesta a las dudas que tejen esta historia.

