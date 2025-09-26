Un preocupante hecho causó conmoción en el barrio Bosa Santa Fe. Ciudadanos reportaron el hallazgo de unas bolsas negras con restos humanos, las cuales estaban dentro de un caño.

De acuerdo con Olímpica Stereo, la comunidad le reportó a la Policía que se trataba de dos cuerpos desmembrados. Sin embargo, luego de las labores que llevó a cabo el CTI de la Fiscalía, se determinó que se trataba de un hombre de 32 años que fue descuartizado.

Desde luego, la escalofriante escena no pasó desapercibida y las autoridades anunciaron una investigación para determinar lo que ocurrió y establecer la identidad de la víctima.

Aunque no se conocen mayores detalles del crimen, la situación se suma a la preocupante cifra de homicidios que afecta a la capital del país. Y los ciudadanos solicitan medidas de seguridad.

¿Cuántos homicidios con arma de fuego se registran en Bogotá en 2025?

El concejal Julián Sastoque aseguró que durante el primer semestre de 2025 se presentaron por lo menos 318 asesinatos con arma de fuego, lo que representa un aumento del 10 % frente al mismo periodo de 2024.

“Las cifras son escalofriantes. El asesinato se está normalizando en Bogotá y las armas de fuego están en el centro de esta tragedia. ¿Dónde están las estrategias de la administración para frenar esta barbarie?”, afirmó Sastoque.

Además, dio a conocer que de enero a abril de 2025 se cometieron cerca de 3.552 víctimas de robo a mano armada en la capital del país y solicitó mayores esfuerzos a la alcaldía de Carlos Fernando Galán.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.