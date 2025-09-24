Uno de los reporteros más destacados de Noticias Caracol es Edwar Porras, quien es reconocido por recorrer las calles de Bogotá en la noche, mientras la mayoría duerme, en búsqueda de noticias.

Aunque la mayoría de sus narraciones tienen que ver con crímenes y hechos de violencia, recientemente sorprendió a sus seguidores con un video que publicó en sus redes sociales donde relató un evento paranormal.

Edwar Porras vivió experiencia paranormal en Bogotá

Porras, a manera de anécdota, aseguró que hace algunos años recibió algunas imágenes en su celular sobre un hombre y una mujer que salían a caminar de espaldas a medianoche.

Los hechos se habrían presentado en el barrio Catalina 2 de la localidad de Kennedy y, según las palabras del comunicador, cuando llegó al lugar, él y su equipo sintieron un “olor a azufre”.

“Llegamos a este sitio buscando unas imágenes que nos enviaron al celular de una mujer y un hombre que salían a caminar de espaldas, sin ver a nadie y sin hablarle a nadie. Lo cierto es que algo muy raro ocurrió”, indicó Porras.

Además, aseguró que había taxistas persignándose y una mujer leyendo un versículo de la Biblia por temor a lo que sucedía, y recordó los nervios que sintió en ese momento.

¿Quién es Edward Porras?

Edward Porras es uno de los periodistas más reconocidos de Noticias Caracol, especialmente por su labor en la cobertura nocturna de sucesos en Bogotá y otras ciudades del país. Su estilo directo y cercano lo convirtió en una voz familiar para los televidentes que siguen las noticias relacionadas con crimen, seguridad y orden público.

Durante años, Porras recorrió las calles de la capital mientras la mayoría dormía, llevando a los hogares relatos de accidentes, hechos de violencia y situaciones de emergencia que marcan la vida urbana. Este compromiso con la reportería nocturna le dio un sello particular dentro del periodismo colombiano.

Más allá de los temas policiales, Edward Porras también sorprendió a su audiencia al compartir experiencias personales y anécdotas, como el relato de un supuesto evento paranormal, lo que demuestra su interés por conectar con el público desde diferentes ángulos narrativos.

Con disciplina y constancia, Porras construyó una trayectoria que lo posiciona como referente en el cubrimiento de la fuente judicial y la reportería de calle, siendo parte esencial del equipo informativo de Noticias Caracol.

