La familia de Fredy Calvache confirmó que este miércoles, 10 de septiembre, comenzarán las exequias en su honor, luego de que su cuerpo fuera repatriado desde Suiza.

El acompañamiento arrancará con una caravana que saldrá a las 5:30 p.m. del sector Los Faroles rumbo a la finca familiar La Corona, ubicada en la vereda El Hato, municipio de Timbío (Cauca). Allí, desde las 9:00 p.m., se adelantará la velación.

El jueves 11 de septiembre se cumplirán las honras fúnebres en el Campo Santo Jardines de Paz, en un horario que la familia confirmará en las próximas horas. Entre las recomendaciones a los asistentes están el uso de tapabocas, mantener una distancia prudente frente al féretro y acatar las instrucciones del personal logístico.

Para las personas que quieran acompañar a la familia de Fredy Calvache. pic.twitter.com/rrxwYCIwWm — popayanco (@PopayanCO) September 8, 2025

El regreso del cuerpo de Calvache fue posible luego de varios días de trámites, lo que permitió cumplir el deseo de su familia de despedirlo en su tierra natal.

Fredy Calvache falleció en Suiza el pasado 30 de agosto, después de más de un año de lucha contra un agresivo cáncer de estómago. El periodista había viajado a ese país europeo para solicitar asilo político, luego de las amenazas que recibió en Colombia, y aunque manifestó su intención de volver para compartir sus últimos días con sus seres queridos, su delicada condición no se lo permitió.

El periodismo colombiano está de luto por el fallecimiento de Fredy Calvache, reconocido por su labor como reportero en Noticias Caracol. Calvache padecía cáncer terminal y su familia confirmó la lamentable noticia en las últimas horas. Paz en su tumba.

La noticia de su muerte causó profundo impacto en el gremio periodístico y entre la opinión pública. En redes sociales, colegas, amigos y ciudadanos han enviado mensajes de apoyo y solidaridad a la familia Calvache Burbano. “Fue un hombre de fe y un gran ser humano”, escribió un usuario. Otro comentó: “Dios les conceda consuelo y fortaleza en este momento tan difícil”.

Con estas honras, Cauca y el periodismo colombiano le rinden homenaje a la vida y trayectoria de quien por años fue la voz de Noticias Caracol en esa región del país.

