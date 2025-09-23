Escrito por:  Redacción Virales
Sep 23, 2025 - 5:12 pm

En la redes sociales se hizo viral la caída que sufrió la periodista Rocío Franco, encargada de la fuente judicial en Noticias Caracol, cuando intentaba entrevistar al exfuncionario, que era escoltado por uniformados del Inpec.

La comunicadora pretendía unas palabras de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, quien llegó a la Corte Suprema de Justicia para declarar contra las senadoras Berenice Bedoya y Martha Peralta, el senador Julio Elías Chagüi y el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Carlos Ramón González, por el caso de corrupción en dicha entidad.

Sin embargo, fue en ese momento que Rocío Franco perdió el equilibrio frente a uno de los guardias del Inpec y terminó en el suelo, mientras López ingresaba a declarar.

La comunicadora sufrió un duro golpe y fue auxiliada por colegas y otros testigos en el momento. Por fortuna, Franco no padeció heridas de gravedad y después apareció en Noticias Caracol del mediodía entregando el informe con normalidad.

