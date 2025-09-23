En la redes sociales se hizo viral la caída que sufrió la periodista Rocío Franco, encargada de la fuente judicial en Noticias Caracol, cuando intentaba entrevistar al exfuncionario, que era escoltado por uniformados del Inpec.

La comunicadora pretendía unas palabras de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, quien llegó a la Corte Suprema de Justicia para declarar contra las senadoras Berenice Bedoya y Martha Peralta, el senador Julio Elías Chagüi y el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Carlos Ramón González, por el caso de corrupción en dicha entidad.

(Vea también: “La última relación con una mujer”: dura confesión de Pablo Arango, periodista de Noticias Caracol)

Sin embargo, fue en ese momento que Rocío Franco perdió el equilibrio frente a uno de los guardias del Inpec y terminó en el suelo, mientras López ingresaba a declarar.

Lee También

#NoticiaW | Olmedo López, cerebro del saqueo de @UNGRD, llegó a la Sala de Instrucción de la @CorteSupremaJ para declarar contra la representante a la Cámara, Berenice Bedoya. Aseguró: “Acudiré a la justicia las veces que me necesite y sigo esperando el preacuerdo de la… pic.twitter.com/hgMtl62Xgm — W Radio Colombia (@WRadioColombia) September 23, 2025

La comunicadora sufrió un duro golpe y fue auxiliada por colegas y otros testigos en el momento. Por fortuna, Franco no padeció heridas de gravedad y después apareció en Noticias Caracol del mediodía entregando el informe con normalidad.

Continúa la citación de testigos por el caso de corrupción en la UNGRD. Hoy comparecieron Olmedo López y Pedro Rodríguez, considerado fecha clave en este caso. Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/12bQi91Un6 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 23, 2025

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.