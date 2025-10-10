El joven ‘influencer’ Aldair Mendes Dutra Junior, conocido como ‘Junior Dutra’, perdió la vida el 3 de octubre de 2025 y se investiga si su muerte tiene que ver con complicaciones derivadas de una inadecuada cirugía estética, que pretendía estilizar la forma de sus ojos.

De acuerdo con El Clarín, el creador de contenido se sometió a un procedimiento conocido como ‘foxy eyes’, el cual busca reafirmar la mirada con un aspecto rasgado, similar al de un zorro.

Tras la operación, Dutra sufrió dolor intenso, inflamación, infección facial y dificultad respiratoria que empeoró con el tiempo. Relató que creyó que se le había reventado una vena en un lado del rostro, lo que agravó su situación.

‘Influencer’ de Brasil denunció a su cirujano días antes de morir

Antes de morir, Dutra presentó una denuncia penal contra el médico que lo operó, identificado como Fernando Garbi. Lo acusó de varios delitos, entre ellos ejercicio ilegal de la medicina, lesiones graves y fraude, al descubrir que el profesional solo tenía registro odontológico y no estaba habilitado para prácticas médicas estéticas de esta naturaleza.

El entorno del ‘influencer’ afirma que, días antes de su deceso, buscó tratamiento dermatológico para controlar la infección, sin éxito. Finalmente, fue hospitalizado de emergencia, donde falleció pocas horas después de su ingreso.

¿Quién era Aldair Mendes Dutra Junior?

Era un creador brasileño de 31 años que había construido una comunidad digital gracias a su carisma y a su estilo de vida enfocado en la moda, la estética y la cultura fitness.

Nació en Minas Gerais, Brasil, comenzó a ganar notoriedad en plataformas como Instagram y TikTok, donde compartía contenidos relacionados con el cuidado personal, viajes y experiencias cotidianas, lo que le permitió alcanzar decenas de miles de seguidores.

En los últimos años se había convertido en un referente dentro del mundo digital de Brasil, no solo por su presencia constante en eventos sociales y colaboraciones, sino también por su interés en los procedimientos estéticos, un tema que lo llevó a exponer tanto sus logros como sus inconformidades personales frente a la búsqueda de la belleza.

Esta exposición pública lo transformó en una figura reconocida, pero también en blanco de debates sobre los límites de la cirugía plástica y los riesgos que conlleva en manos no certificadas.

