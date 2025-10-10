Los hechos ocurrieron en un restaurante ubicado sobre la vía que conecta Manizales con Pereira, en jurisdicción del municipio de Chinchiná (Caldas).

De acuerdo con la información confirmada por la Secretaría de Gobierno de Caldas, el magistrado se encontraba en el lugar junto a su familia cuando hombres armados ingresaron al establecimiento para cometer un hurto.

En ese momento, uno de los escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que acompañaba a una persona presente en el sitio reaccionó con su arma de dotación, desatándose un intercambio de disparos.

“El magistrado estaba con su familia cuando ingresaron unos delincuentes a hurtar el establecimiento. En el lugar también se encontraba una persona con su esquema de seguridad de la UNP, quienes reaccionaron con sus armas de dotación. Hubo un cruce de disparos con los presuntos ladrones y uno de los proyectiles impactó al magistrado, quien murió minutos después”, explicó Lina María Salazar, secretaria (e) de Gobierno de Caldas, en declaraciones recogidas por W Radio.

Restrepo Vallejo fue trasladado de inmediato a un centro asistencial cercano, donde falleció por la gravedad de las heridas. Hasta el momento, no se ha reportado el estado de salud de las demás personas que se encontraban en el restaurante.

Las autoridades lograron la captura de uno de los presuntos responsables del robo, quien, según el reporte preliminar, tiene antecedentes por hurto, precisó la emisora.

De acuerdo con versiones oficiales, el magistrado se encontraba en la región cumpliendo diligencias relacionadas con el funeral de su padre, cuando ocurrió el ataque.

El Consejo Superior de la Judicatura lamentó el asesinato del funcionario judicial y expresó sus condolencias a la familia, amigos y colegas. En un comunicado, el alto tribunal destacó su “compromiso con la justicia, su integridad profesional y su dedicación al servicio público”.

