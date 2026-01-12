El robo o la pérdida de la cédula de ciudadanía es una situación que genera estrés inmediato, pero el verdadero dolor de cabeza suele empezar semanas después, cuando la víctima recibe notificaciones de deudas por créditos que nunca pidió o reportes en centrales de riesgo por planes de telefonía móvil que jamás contrató.

En Colombia, la suplantación de identidad es uno de los delitos que más ha evolucionado, pasando de la falsificación física a sofisticados fraudes digitales.

Por eso, si usted es víctima de este flagelo, no basta con lamentarse; debe actuar bajo un protocolo estricto para blindarse legalmente ante cualquier fraude futuro.

¿Cómo evitar que suplanten su identidad?

Para eso, siga los siguientes pasos:

La denuncia virtual

Contrario a lo que muchos creen, el primer paso no es ir a la Registraduría. Lo más urgente es dejar una constancia legal de que el documento ya no está en su poder. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación cuentan con la plataforma “A Denunciar”.

Al registrar el hurto o la pérdida en este portal, usted obtiene un documento que certifica la fecha y hora exacta del suceso. Este certificado es su principal prueba ante un juez o un banco si alguien intenta usar su nombre para un acto ilícito. Recuerde: sin denuncia, es su palabra contra la del delincuente.

Alerta en centrales de riesgo

Este es, quizás, el paso más efectivo para evitar que le toquen el bolsillo. Las bandas dedicadas a la suplantación suelen acudir a entidades financieras o almacenes de cadena para solicitar créditos de consumo rápido.

Una vez activa, cuando cualquier entidad bancaria o comercial consulte su historial para aprobar un crédito, el sistema arrojará un mensaje de advertencia indicando que el titular ha reportado la pérdida de sus documentos.

Esto obliga a los asesores comerciales a realizar una validación de identidad mucho más rigurosa, deteniendo el proceso de fraude en seco.

Reporte inmediato a bancos y billeteras digitales

Si junto a su cédula se fueron sus tarjetas débito o crédito, la llamada al banco es obvia. Sin embargo, aunque no le hayan robado las tarjetas, debe comunicarse con sus entidades financieras. Pida que se ponga una nota de seguridad en su perfil.

No olvide aplicaciones como Nequi o Daviplata. Los delincuentes suelen intentar activar cuentas en estas plataformas usando el número de la cédula robada para recibir dineros de extorsiones o hacer estafas a terceros, lo que podría involucrarlo a usted en problemas penales graves.

El trámite del duplicado

Una vez asegurado su historial crediticio, el siguiente paso es la Registraduría Nacional del Estado Civil. Al solicitar el duplicado, el sistema SIRI (Sistema de Información del Registro Civil e Identificación) se actualiza.

La recomendación actual de la entidad es migrar a la Cédula Digital. Este documento cuenta con niveles de seguridad superiores, ya que requiere autenticación biométrica facial para ser activada en dispositivos móviles. Además, el policarbonato de la versión física es prácticamente imposible de alterar, lo que reduce drásticamente las posibilidades de que un delincuente “reencauche” su documento con una foto diferente.

¿Qué pasa con la licencia de conducción y otros documentos?

Si también perdió su licencia de conducción, debe reportarlo ante el RUNT. Tenga en cuenta que conducir sin el documento físico o digital vigente da lugar a comparendos, y para tramitar el duplicado ante las secretarías de movilidad, le exigirán la denuncia que hizo en el paso 1.

Igualmente, si perdió su pasaporte, debe informarlo a la Cancillería. Un pasaporte extraviado no reportado puede ser usado para el tráfico de personas o suplantación en el exterior, un escenario mucho más complejo de solucionar.

