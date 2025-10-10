Un grupo de jóvenes protagonizó un heroico rescate en Pereira, luego de salvar a un perro que había caído al río Otún, a la altura de la calle 46. El animal no lograba salir por sus propios medios debido a la fuerza de la corriente.

Según testigos, la mascota estaba visiblemente asustada, esperando que la ayudaran. Fue entonces cuando varios jóvenes, al percatarse de la situación, no dudaron en actuar: descendieron hasta el río y, con ayuda de una soga le dieron confianza al animal para que saliera del río.

El rescate fue presenciado por transeúntes que pensaron que la forma de sacar al animal no era la más adecuada, pero por fortuna todo salió bien. Algunos registraron el momento en video y lo compartieron en redes sociales, donde se viralizó como un ejemplo de solidaridad, empatía y amor por los animales.

#HEROICO 💪 Durante la tarde de este 9OCT en Pereira, grupo de jóvenes salvan a un perrito que quedó atrapado en las aguas del río Otún, a la altura de la calle 46. La mascota se veía que asustada pero fue puesta a salvo gracias a la unión y rápida reacción de los héroes anónimo. pic.twitter.com/6i48HtECzT — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 10, 2025

Las imágenes del rescate despertaron una ola de mensajes de agradecimiento y admiración hacia los jóvenes, quienes arriesgaron su seguridad para salvar una vida.

“Necesitamos más personas así, que no sean indiferentes ante el sufrimiento de los animales”, escribió una usuaria en redes sociales.

El perro, tras ser rescatado, fue atendido por los mismos jóvenes y por algunos vecinos del sector, quienes confirmaron que se encontraba fuera de peligro.

