En redes sociales se ha vuelto viral la participación de Colombia en la Expo Osaka 2025, que se lleva a cabo en Japón desde el 13 de abril. El pabellón colombiano ha despertado tanto interés que la gastronomía nacional se convirtió en uno de los grandes atractivos para los visitantes.

(Vea también: A Petro se le armó chicharrón por dato de venta de lechona en Japón: “10 millones de toneladas”)

Hace unos días, el presidente Gustavo Petro fue tendencia al mencionar que se habían vendido “10 millones de toneladas de lechona” durante los primeros meses del evento. Sin embargo, desde ProColombia, entidad encargada de impulsar la presencia del país en la feria, aclararon la cifra: hasta ahora se han vendido 10 toneladas de este plato típico, que sí está entre los favoritos del público.

Otro de los sabores que ha llamado la atención es la empanada. En un video que se hizo viral en TikTok, el creador de contenido colombiano conocido como ‘Jbott’ contó que en Japón encontró la “empanada colombiana más cara del mundo”.

Lee También

El ‘influencer’, quien lleva cuatro meses viviendo en el país asiático, asistió a la exposición y aseguró que le emocionó reencontrarse con la cultura de su país en el pabellón colombiano. Allí compró una empanada por 16.000 pesos colombianos (aproximadamente 450 yenes) y también probó un plato de lechona acompañado con pandebono.

Lee También

Colombia en Expo Osaka 2025

Colombia participa en Expo Osaka 2025 con el concepto “Colombia, el País de la Belleza”, siendo el único país latinoamericano con pabellón propio. Este espacio de 875 m² fue diseñado como un recorrido sensorial inspirado en el realismo mágico y guiado por el agua, símbolo de vida y diversidad.

El Gobierno, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ProColombia y la Cancillería, ha puesto en marcha una estrategia de promoción económica que incluye:

Más de 60 reuniones con inversionistas internacionales.

Presentación de 15 proyectos estructurados en sectores estratégicos.

Una rueda de negocios con más de 300 citas comerciales, en la que participan 100 exportadores colombianos y 50 compradores asiáticos.

Capacitación a 90 empresas turísticas colombianas con enfoque en el mercado japonés.

(Lea también: Hijo de Santos se burló de Petro por las “10 millones de toneladas de lechona” y fue criticado)

Además, se lanzó la Guía Colombia, en alianza con el banco japonés SMBC, como herramienta para atraer inversión extranjera.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.