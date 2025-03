En redes sociales se hizo viral el relato que compartió la ‘influenciadora’ cartagenera Stephanie Moreno, en el que aseguró que uno de sus amigos de la infancia trató de venderla a un narcotraficante en México.

De acuerdo con el testimonio de la creadora de contenido, ella se mudó al país azteca en 2022 con el fin de seguir adquiriendo conocimientos y crecer en su carrera dentro de las redes sociales.

“ Mis chistes, mis traumas. Decidí contarles esto ahora, ¿por qué? Me mudé a México el 29 de enero de 2022, y esto fue parte de mis momentos más complicados en el país. México es un lugar que amo, aunque ese año no fue el mejor ni la mejor experiencia. Intenté disfrutarlo y ver las cosas positivas”, empezó a comentar la ‘influencer’.

La joven comentó que todo inició una tarde en la que un amigo de ella la invitó a cenar con ocasión de un partido que se iba a hacer de Colombia ese día, y que ese mismo compañero fue quien contactó a la amistad que trató de negociarla con un narcotraficante.

Stephanie Moreno dijo que el día en el que ocurrió el incidente, ella se reencontró después de muchos años con su amigo, quien muy animado comenzó a ofrecerle ayuda para tramitar unos documentos que le hacían falta, además, de invitarla, con mucha insistencia, a un viaje con otro amigo a Las Vegas (Estados Unidos).

“Él también me hablaba de un viaje, decía que iríamos el fin de semana a Las Vegas, en un jet privado. Realmente no me llama la atención, no voy a viajar jamás con personas que no conozco”, comentó.