Zaida Andrea Sánchez Polanco, conocida también por su alias ‘la Diabla’, fue asesinada el pasado 22 de enero en Medellín. El suceso tuvo lugar cerca de la medianoche cuando esta mujer fue atacada con disparos por un individuo mientras intentaba entrar a un hotel en el barrio Laureles.

(Lea también: Los lujos que se daba alias la Diabla, la prestamista de Aguachica asesinada: joyas, viajes y carros)

La edad de Zaida Andrea al momento de su muerte era de 27 años. Se especula que el homicidio podría ser un caso de identidad equivocada, ya que el sicario podría haber confundido a Sánchez Polanco con Ángela Lora, la hija recientemente fallecida del pastor Marlon Lora en la masacre de Aguachica.

Uno de los detalles más alarmantes es que el asesinato de ‘la Diabla’ podría estar indirectamente relacionado con el caso de esta familia, que fue ejecutada el pasado 29 de diciembre. Sánchez Polanco había llegado a Medellín el 14 de enero, un día antes de que concediera una entrevista al periódico El Tiempo, donde negó cualquier vinculación con la masacre y expresó su desconcierto sobre los rumores que la implicaban.

En esa entrevista, Zaida Andrea dijo: “Creo que no tendrían que decirme nada, ya que no estoy vinculada en ese caso. Queda claro que no fue una equivocación y no tenemos nada que ver”. También hizo referencia a su pareja, Alexánder González Pérez, alias ‘El Calvo’, encontrado muerto días antes y mencionó su propia preocupación por su seguridad y la de su hijo.

Precisamente, el periodista Jacobo Solano en Bajo Sospecha de Pulzo aclaró que fue ‘la Diabla’, quien, en compañía de su amante, un escolta conocido como alias ‘Gover’, asesinaro a ‘el Calvo’ en el Banco, Magdalena, todo con el fin de que ella se quedara con el poder de los negocios que tenía su propio esposo.

Lee También

Qué se sabe de ‘la Diabla’ y su relación con la Policía en Aguachica

Ahora, este mismo periodista ha sacado a la luz un nuevo testimonio de una mujer que sería cercana a ‘la Diabla’ y que supo todo lo de la masacre de los Lora y la muerte de ‘el Calvo’. Precisamente, sobre este último sujeto, ‘Evelyn’, nombre ficticio del nuevo testigo, dio nuevos detalles de cómo se ejecutó el asesinato de este hombre.

“Ella tenía comprada a la Policía y la Dijín en Aguachica. Un tal ‘Gover’ era el supuesto amante de ella, él se equivocó con unas armas y una plata grande. Ella se llevó a ‘el Calvo’ para El Banco y le pidió que sacara 100 millones de pesos para hacer un negocio para comprar unos carros algo así. Álex iba al lado, llegaron a un hotel, ella me mostró la pistola y el celular. El primer tiro de gracias se lo pegó ella a Álex, se lo pegó al lado y cuando llegó dos veces lavó la camioneta”, indicó ‘Evelyn’ a Solano.

También dice Evelin en este otro audio que La Diabla tenía comprada a la policía y a la Dijin. Sobre ese tema, investigué y me mencionaron un nombre que escoltaba a La Diabla: Camilo, conocido como el Negro. Evelin confirma que ella no regresó a la escena del crimen, como dice la… pic.twitter.com/lOQXDwz8zJ — Jacobo Solano Cerchiaro (@JACOBOSOLANOC) March 20, 2025

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.