El creador de contenido, conocido como Westcol, vuelve a protagonizar una nueva polémica, esta vez encaró a un agente de tránsito que lo requirió por llevar de manera indebida la placa del carro que conducía.

De esta manera, Luis Fernando Villa Álvarez fue multado nuevamente por las autoridades de tránsito en Medellín. Durante un control rutinario en las calles de la capital antioqueña fue detenida la camioneta Cadillac del ‘influencer‘.

“¿Procedimiento policial a estas alturas de la vida? No le creo”, fueron las palabras iniciales de Villa al ser interceptado. El problema radicaba en que la placa del vehículo estaba colocada en el panorámico del carro, lo cual es considerado por las normativas como una “posición irregular”.

A pesar de que Villa argumentó que el Código de Tránsito permite la visibilidad de la placa desde cualquier ángulo siempre que sea legible, el oficial procedió a multarlo, sumándole una penalización económica de $322.531.

“No entiendo por qué el gobierno municipal me odia tanto”, manifestó Villa Álvarez, indicando su frustración por ser objeto de multas reiteradas. El agente, además, le recordó que esta clase de infracciones podría resultar en la inmovilización del vehículo, aunque en esta ocasión no se llegó a esa medida.

Además, publicó el incidente en Instagram, mostrando su disgusto y reiterando que, a su juicio, su placa se encontraba perfectamente visible. “Cualquier persona que esté aquí parada ve el número. No está polarizado, perfectamente se puede leer el número”, señaló.

Westcol ya había recibido multas de transito

No es la primera vez que este creador de contenido enfrenta problemas con las autoridades de tránsito en Medellín. Ya en junio de 2024, Luis Fernando Villa había sido multado con $572.628 por transitar en un día no permitido según el pico y placa, aunque en esa ocasión su vehículo no fue inmovilizado debido a problemas técnicos relacionados con la grúa.

En un comunicado, la Secretaría de Movilidad de Medellín explicó que la falta de inmovilización en la ocasión anterior se debió a “las características técnicas del proceso de enganche de la grúa, debido a la altura del mismo y el riesgo potencial de daño en la carrocería”.

Experto reacciona a la multa contra Westcol

El experto en movilidad conocido como ‘Señor Biter’ se pronunció luego de ver la grabación y aseguró que el agente de tránsito estaba obligado a inmovilizar el carro. Además, enfatizó en la falta de respeto que mostró Villa, pese a que el agente no fue grosero.

Asimismo, aseguró que la multa era justa y está contemplada en el Código Nacional de Tránsito y que por ningún motivo la placa puede ir al interior de un vehículo.

