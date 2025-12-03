Karen Lizarazo cierra este año con un importante reconocimiento por parte del Concejo de Bogotá. El cabildo distrital le entrega el reconocimiento en nota de estilo por su aporte al folclor y su reciente nominación a los Latin Grammy en la edición 2025 con la categoría Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato por “De amor nadie se muere”.

Una “nota de estilo por reconocimiento” es una distinción formal que el Concejo de Bogotá otorga por contribuciones significativas a la ciudad. Este reconocimiento es entregado por el concejal Rolando Alberto González García y busca honrar el trabajo y la dedicación de la artista, quien se ha consolidado como una de las voces femeninas más influyentes del vallenato en el país.

“Estar aquí significa todo, porque al final todo esfuerzo tiene su recompensa. Y aparte de los aplausos, que es lo que más me llena, pues este tipo de reconocimientos son un tanque de oxígeno para mi carrera, son un tanque de oxígeno para mí como persona, no solamente como artista. Y me dan fuerza para continuar y para decirle al mundo que sí vale la pena soñar, pero sobre todo vale mucho más la pena trabajar por esos sueños” – Karen Lizarazo.

El fin de año de Karen Lizarazo

La artista cierra este 2025 con “Diciembre”, un tema con el que enciende la época navideña al ritmo del vallenato. Una versión de este clásico de la música decembrina en la que mezcla cumbia, porro, fandango e instrumentos como clarinetes, trombones, tambores, batería, guitarra eléctrica, caja, acordeón y guacharaca.

La Navidad santandereana como protagonista del video “Diciembre”

El video muestra la tradición navideña de los barrios populares de Bucaramanga. Una ciudad muy especial para Karen, pues fue donde comenzó su carrera musical. “Elegimos el barrio Morrorico y la idea es mostrar cómo se viven estas fechas, pintando los andenes, las hallacas, la lechona, los buñuelos, el carracho, los matachines y toda esta cultura que puede que otras partes de Colombia no conozcan y a través del video vivan lo que es la Navidad en Santander”.

Este 2025 estuvo marcado para la Patrona del Vallenato con el lanzamiento de “De amor nadie se muere” el último álbum de la artista y por el que estuvo nominado en los Latin Grammy 2025 en la categoría Mejor Álbum Cumbia/Vallenato. Para el próximo año, la artista quiere arriesgarse, hacer colaboraciones y explorar nuevos ritmos sin dejar su esencia y el amor por la música vallenata.

