Normalmente, los vigilantes ven y viven cosas que en algunas ocasiones son difíciles de creer, pues como están tanto tiempo en turno, les toca explorar tantos pasillos y demás, les pueden ocurrir cuestiones que no son fáciles de explicar.

Es más, eso fue lo que ocurrió recientemente con un vigilante en Sabaneta, Antioquia, pues se montó al ascensor y luego no sabía cómo explicarles a sus compañeros que estuvo con un fantasma.

Y es que tal como se puede apreciar en un video compartido en las redes sociales, el vigilante entra al elevador y saluda como si alguien ya estuviera adentro. En ese momento lleva una conversación y luego de un tiempo se “despide” de la persona con el puño.

Sin embargo, el problema es que al revisar las cámaras de seguridad, no se ve a nadie más con el vigilante, lo cual es muy llamativo e incluso alcanza a asustar a sus compañeros.

Este es el video en cuestión:

#PARANORMAL 👻 Un vigilante de Sabaneta (Antioquia), aseguró haber conversado con un hombre dentro de un ascensor, pero al revisar las cáms/seguridad descubrió que en realidad estaba solo, lo que lo dejó impactado y con dudas sobre si vivió un hecho paranormal o una alucinación. pic.twitter.com/n5o7OGpsXM — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) September 6, 2025

“Yo pedí el ascensor y supuestamente el cucho estaba ahí parado. Entro y le pido permiso. Hablo con él y me dice que dónde queda la zona de visitantes, a lo que yo le respondí que el 10 e incluso ahí lo marco, vea”, comienza diciendo el vigilante mientras revisan las cámaras de seguridad.

Y sigue: “Cuando llegamos al piso 10, le doy el puñito para despedirme. ¿Si vio?”.

Lo curioso es que en ningún momento del video se ve al hombre que supuestamente acompañaba al vigilante, lo cual despertó toda clase de comentarios en las redes sociales, pues algunos dicen que el vigilante estaba bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva, mientras que otros argumentan que cómo no se van a presentar espíritus si basta con ver el estado del ascensor para saber el sitio en el que se encuentran.

Lo cierto es que el video ha sido muy llamativo para quienes creen que los espíritus o fantasmas sí existen, como para los que simplemente creen que es una cuestión actuada para ganar seguidores y vistas.

