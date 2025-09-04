Un accidente de tránsito en la vía que de Bogotá conduce a La Mesa volvió a encender las alarmas sobre las imprudencias de algunos motociclistas en las carreteras del país. En la noche de este miércoles 3 de septiembre, un joven que participaba en una rodada ilegal perdió el control de su moto y terminó estrellándose de manera aparatosa contra un montículo de tierra en una curva.

(Vea también: A motos en Colombia no les aplicarán estos cambios en 2025: ya se hizo oficial la decisión)

Las imágenes, que fueron compartidas en la red social X (antes Twitter), muestran a un grupo de motociclistas transitando en caravana por la vía. Se trataba de una rodada a altas velocidades, práctica que está prohibida por las autoridades debido al alto riesgo que representa tanto para los participantes como para otros conductores.

En el clip se observa que uno de los motociclistas intentó tomar una curva a alta velocidad, pero no logró controlar la maniobra. La moto se abrió demasiado, se salió del carril y terminó impactando de lleno contra un pequeño monte de tierra al borde de la carretera.

Lee También

La violencia del choque hizo que el hombre saliera disparado de su vehículo y cayera sobre el asfalto, justo en el carril por donde venía otro de sus compañeros en moto, que por poco lo arrolla. El accidente ocurrió en segundos y dejó en evidencia la peligrosidad de este tipo de conductas.

Acá, el video de lo sucedido:

¿Ud qué opina? Sucedió anoche (3SEP) en la vía Bogotá-La Mesa ( C/marca). pic.twitter.com/Rh1qvNXpAX — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) September 4, 2025

Las denominadas rodadas son eventos en los que decenas de motociclistas se agrupan para recorrer juntos ciertas vías del país.

Aunque para muchos se trata de una actividad de integración, las autoridades han advertido en múltiples ocasiones que este tipo de prácticas son peligrosas y, en la mayoría de los casos, ilegales, porque generan bloqueos viales, exceso de velocidad, maniobras imprudentes y, como quedó registrado en este video, graves accidentes.

En carreteras como la vía Bogotá-La Mesa, conocida por su trazado montañoso y sus curvas cerradas, estas actividades incrementan aún más el riesgo.

Las imprudencias, como invadir carriles, hacer adelantamientos indebidos y no respetar los límites de velocidad, se convierten en factores que ponen en peligro no solo a los motociclistas, sino también a los demás conductores que circulan con normalidad.

El caso de este motociclista no es un hecho aislado. En varias oportunidades, la Policía de Tránsito ha reportado siniestros viales provocados por rodadas ilegales en distintas regiones del país. Algunas de esas imprudencias han terminado en tragedias con víctimas mortales, lo que refleja la magnitud del problema.

De acuerdo con cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, los motociclistas siguen siendo los actores viales más vulnerables en Colombia. Tan solo en 2024, más del 50 % de las víctimas fatales en accidentes de tránsito correspondió a personas que se movilizaban en moto.

Las autoridades de tránsito han hecho llamados a los motociclistas para que conduzcan de manera responsable, respetando las normas y entendiendo que su vida y la de los demás está en juego en cada maniobra.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.