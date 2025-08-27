El XVI Festival de Cine: Infancia y Adolescencia 2025 se llevará a cabo del 2 al 6 de septiembre en la Cinemateca de Bogotá y en seis espacios emblemáticos de la ciudad.

Dentro de su programación se destaca el Bakatá Lab, un programa de formación académica e industrial que busca reunir a realizadores, productores, docentes, estudiantes y jóvenes apasionados por el cine para promover el aprendizaje y el intercambio de saberes.

En total serán nueve actividades entre talleres, paneles, laboratorios y masterclasses, dirigidas por 10 invitados nacionales y 4 internacionales provenientes de México y Argentina.

Entre los invitados figuran Lucero Victoria Pacheco, experta en comunicación y medios interactivos; Alejandro Lineros, gerente de Canal Trece; Julián Gil, realizador integral argentino; e Irma Ávila Pietrasanta, documentalista mexicana.

Además, el festival estrena la Cumbre de Culturas, Saberes y Artes, un espacio donde adolescentes de 13 a 17 años dialogarán sobre cultura ciudadana y medio ambiente, eje temático de esta edición.

La participación es gratuita con inscripción previa y se entregará certificado. Se espera la asistencia de más de 20.000 niñas, niños y adolescentes en proyecciones, talleres, laboratorios y paneles, consolidando al festival como un referente en formación y producción audiovisual con enfoque en infancia y juventud.

