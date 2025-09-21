A través de las redes sociales, una ciudadana de la capital antioqueña, cuyo nombre no fue revelado, expuso la nueva modalidad de robo que se está presentando en el centro comercial Unicentro, la cual tiene a los adultos mayores como sus víctimas favoritas.

En el video, la mujer alertó a las familias para que tengan cuidado con los “abuelos”, ya que personas dentro del establecimiento comercial los están endulzando con falsas promesas para después sacarles datos y hacerles firmar préstamos de altas sumas de dinero.

“Mucho cuidado con los abuelitos. Esa modalidad de estafa continúa y peor porque se ve afectada la integridad de los abuelitos. Ahora, los están llevando hasta las casas”, indicó en un principio.

Y añadió: “A mis abuelos los interceptaron a la salida del centro comercial Unicentro y los llevaron hasta su casa para que sacaran la cédula, tarjetas y celular; luego, los trajeron hasta este local donde les tomaron un montón de fotos. Tenían su documento y la intención de que firmaran muchas cosas”.

La mujer detalló que se dio cuenta que sus abuelos estaban siendo víctimas de estafa, la evitó y, de paso, grabó la fachada de un local llamado Diamod Premium, en donde, al parecer, se hacen los engaños.

“A mis abuelos no los alcanzaron a robar nada porque afortunadamente estábamos cerca y alcanzamos a llegar al lugar, pero afuera había un montón de señores de edad avanzada que reclamaban por su dinero. ¿Hasta cuándo esta modalidad de estafa con los abuelitos?”, precisó.

Según versiones de víctimas y medios regionales, los trabajadores de ese local comercial de Unicentro engañan a los adultos mayores ofreciéndoles supuestos mercados, bonos de ayuda e incluso planes de paseo para después hacerlos firmar documentación financiera.

