Este 18 de septiembre se llevaron a cabo las exequias del menor Nairkel Botía Manrique, quien murió a causa del maltrato recibido por parte de su padrastro, Cristian Alexis González Gallego, alias ‘Lámpara’.

“Me duele y me da mucha tristeza tener que comunicarles esta triste noticia. Ha muerto Nairkel, el niño de 4 años que fue golpeado brutalmente por su padrastro. Luchó durante 3 días para mantenerse con vida. No pudo más. Los golpes, que le generaron tantas heridas, acabaron con su vida. Fue asesinado”, escribió recientemente el alcalde Federico Gutiérrez en su cuenta de X confirmando la noticia.

(Vea también: Abuela de Nairkel, niño de 4 años asesinado, dio crudo detalle previo al ataque: “Trató de defenderlo”)

Con globos y peluches despidieron a niño asesinado en Medellín

Esta tarde, en la parroquia Jesús Nazareno, se adelantó la ceremonia para despedir al menor de tan solo 4 años, quien falleció después de permanecer tres días en la UCI a causa de las heridas que le dejaron los golpes.

Lee También

(Vea también: Papá de Nairkel, niño de 4 años asesinado en Medellín, tendría oscuro vínculo con agresor de su hijo)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Noticias Telemedellín (@noticiastelemedellin)

La comunidad se vistió de blanco para acompañar la ceremonia con peluches y globos blancos. En medio del momento, enviaron un mensaje para rechazar este tipo de acatos en contra de la niñez y pedir que haya justicia en este caso.

En medio de las exequias, las imágenes mostraron a quien sería la abuela del menor, en medio de lágrimas, mientras salía el ataúd del menor de camino al Cementerio Universal.

Durante la eucaristía en honor al menor fallecido, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hizo presencia junto a varios secretarios de despacho, en señal de apoyo a la familia afectada.

“Ver una familia destruida y cómo un niño es vilmente asesinado es profundamente doloroso. Ver un ataúd de ese tamaño… duele, duele el alma”, manifestó el alcalde conmovido. Además, expresó su deseo de que el responsable reciba la máxima condena.

Cabe mencionar que Cristian Alexis González Gallego, quien era padrastro del menor, ya fue capturado por estos hechos. De acuerdo con la Fiscalía, “González habría atacado intempestivamente al niño. Inicialmente, lo levantó de la cama, golpeó y lanzó al piso. Luego le quitó el pantalón y agredió con un machete”.

A esta hora se cumplen las exequias del niño Nairkel Botía Manrique, ceremonia que se lleva a cabo en la parroquia Jesús Nazareno. Este menor de edad murió después de permanecer 3 días en una UCI por la golpiza que recibió de su padrastro. pic.twitter.com/q5teukf8V9 — RCN Radio Medellín (@RCNMedellin) September 18, 2025

Si bien al momento de ser capturado el niño permanecía con vida y enfrentaría cargos por lesiones personales, ante la muerte del menor se espera que el ente acusador le impute delitos por homicidio agravado.

Así mismo, se conoció que el hombre era integrante de la estructura criminal Los Mondongueros y ya contaba con antecedentes por otros delitos.

* Pulzo.com se escribe con Z