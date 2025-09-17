Este fin de semana, la comunidad del barrio Castilla, en Medellín, quedó conmocionada por un grave caso de violencia intrafamiliar. Nairkel, un niño de 4 años, fue brutalmente golpeado por su padrastro, lo que le ocasionó la muerte días después del ataque.

El menor vivía con su madre y con la pareja de ella, alias ‘Lámpara’, integrante de la organización criminal ‘los Mondongueros’ en la capital antioqueña. El hombre, según versiones, golpeó al niño dentro de la vivienda el pasado 13 de septiembre, dejándolo en estado crítico.

En entrevista con la Red Viral, la periodista Sindy Vanegas, de Mañanas Express, difundió el testimonio de la madre del menor, quien explicó el motivo detrás de la agresión que terminó con la vida de su hijo.

“Él me decía que le tenía rabia al niño porque se parecía mucho a su papá biológico… Lo golpeaba porque se parecía a su papá biológico”, relató.

La mujer, oriunda de Venezuela, al igual que el padre de Nairkel, reconoció que en el pasado su expareja había tenido vínculos con alias ‘Lámpara’: “Delinquían juntos”.





“Al parecer, el papá biológico del niño vendía estupefacientes, según lo que él cuenta, y también dice que fue manipulado por este sujeto [‘Lampara’]. El papá del niño se encuentra en Venezuela”, compartió Vanegas con la Red Viral.

La periodista también reveló que, después de confirmarse la muerte del menor, Rafael Botia, padre de Nairkel, se puso en contacto con ella: “En medio del desespero, recibí mensajes en mi celular con pantallazos de conversaciones. Me pedía ayuda y aseguraba que en varias ocasiones había solicitado tener a su hijo, porque sabía que estaba en riesgo”.

Luego de conocerse el ataque, alias ‘Lámpara’ fue detenido por las autoridades bajo el cargo de tentativa de homicidio, aunque se espera que la imputación cambie a homicidio agravado.

El padre del menor, desde Venezuela, exige justicia por la muerte de su hijo, al igual que la abuela del niño, quien, desde la Red Viral, hizo una petición al presidente Gustavo Petro y le pidió “no tener compasión” con criminales que atenten contra la vida e integridad de los niños y niñas en Colombia.

