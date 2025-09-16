Continúa la conmoción en Medellín después de la muerte de Nairkel, un niño de 4 años víctima de la violencia doméstica. El menor falleció en el Hospital General a causa de las lesiones de gravedad que le propinó su padrastro.

(Vea también: Capturaron a padrastro que le dio paliza a niño de 4 años; sería parte de una banda criminal)

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó la noticia y rechazó lo ocurrido. Asi mismo identificó al responsable como alias ‘Lampara’ y aseguró que está bajo las rejas.

“Me duele y me da mucha tristeza tener que comunicarles esta triste noticia. Ha muerto Nairkel, el niño de 4 años que fue golpeado brutalmente por su padrastro. Luchó durante 3 días para mantenerse con vida. No pudo más. Los golpes que le generaron tantas heridas, acabaron con su vida”, manifestó Gutiérrez en X.

Heridas que presentaba niño que murió en Medellín a manos de su padrastro

El niño murió a causa de un traumatismo craneoencefálico severo y daños internos en el abdomen que comprometieron su salud vital. A pesar del esfuerzo de los médicos por mantenerlo con vida durante tres días en cuidados intensivos, su organismo no logró resistir el daño causado por los golpes recibidos.

Según el informe entregado por el alcalde de Medellín, Nairkel fue víctima de golpes contundentes en la cabeza que le provocaron un traumatismo craneoencefálico severo. Esta fue una de las lesiones más críticas, ya que comprometió funciones vitales desde el inicio, obligando a mantenerlo con asistencia respiratoria desde su ingreso al hospital.

Además, el menor presentó lesiones internas en el abdomen. Los médicos detectaron impactos que afectaron órganos vitales, lo que desencadenó hemorragias internas de difícil control. Estas complicaciones redujeron significativamente sus posibilidades de recuperación.

El pequeño también tenía heridas en el tórax, las cuales afectaron directamente su capacidad para respirar de forma autónoma. La intensidad de los golpes en esta zona fue tan alta que el equipo médico debió aplicar ventilación mecánica para intentar estabilizar su estado, según recogió La Kalle.

De acuerdo con el informe del hospital, Nairkel llegó en estado crítico, producto del sufrimiento de múltiples golpes contundentes en distintas partes de su cuerpo. Heridas que, luego de tres días de lucha médica, resultaron irremediablemente fatales.

