Así como hubo un delicado accidente de tránsito en Bogotá, una complicación en la capital de Antioquia provocó la respuesta de una de las empresas dedicadas a la movilidad de esa ciudad.

Un accidente de un bus de Metroplús que atropelló a un habitante de calle el lunes 15 de septiembre en Medellín desembocó en la airada respuesta de la comunidad presente en contra del conductor.

Los hechos no pasaron desapercibido y la empresa encargada del funcionamiento de esos vehículos salió al paso a través de la cuenta institucional de X (antes conocido como Twitter).

“El Metro de Medellín lamenta profundamente la muerte de un peatón causada por un accidente de tránsito ocurrido este 15 de septiembre en la línea 1 de buses en el sector de La minorista”, indicó en la primera parte de un comunicado replicado por la red social antes nombrada.

Lee También

Lo cierto es que el sistema de transporte masivo soltó la versión de los hechos que conoció, lo que de paso se convirtió en una explicación de las incidencias que se presentaron en un caso que causó indignación.

“La información que tenemos hasta el momento indica que, después del siniestro, se presentaron alteraciones de orden público en los alrededores cuando algunas personas atacaron el bus en el que viajaban varios usuarios. Esto ocasionó que el conductor, al ver amenazada su integridad y la de las demás personas, continuará la marcha del vehículo”, indicó la empresa.

Precisamente, en medio de la expectativa general por las medidas que se van a tomar en ese controversial caso, se hizo un anuncio sobre los hechos que llevaron a desorden en la capital antioqueña.

“El caso está siendo investigado por las autoridades competentes y desde la empresa continuaremos brindando toda la colaboración necesaria para esclarecer las causas”, sentenció el documento.

Las circunstancias exactas aún se consideran blanco de señalamiento general, por lo que en medio de esas determinaciones se espera que haya alguna respuesta eficaz que sirva para entender las responsabilidades por parte de ese sistema de transporte masivo.

Lo cierto es que los detalles de lo sucedido dejaron en evidencia que el caso es de gran interés para la sociedad de Medellín, en un doloroso momento que desembocó en graves y delicadas consecuencias.

¿Qué pasó con bus de Metroplús que atropelló a habitante de calle en Medellín?

El 15 de septiembre de 2025 se reportó un incidente grave en Medellín protagonizado por un bus de Metroplús, que arrolló a una persona en situación de calle en el sector de La Minorista, lo que desencadenó reacciones violentas por parte de quienes estaban presentes, según relato Caracol Radio.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 4:00 de la tarde en la carrera 55 con calle 57. El bus, que circulaba por el carril exclusivo de Metroplús, embistió al peatón, quien transitaba por la vía, provocando su muerte posterior tras ser llevado a un centro asistencial.

Luego del accidente, familiares o residentes del lugar intentaron linchar al conductor, arrojando piedras y palos para provocarle daño; ante esta situación, el conductor decidió retirarse para evitar mayores daños tanto para los pasajeros como para él.

El servicio de la Línea 1 del Metro de Medellín fue parcialmente suspendido en el sector de “La Minorista” por orden de las autoridades debido al desorden generado. Se restringió la operación entre ciertas estaciones: el servicio quedó activo sólo en los tramos entre Universidad de Medellín – Industriales y entre Hospital – Aranjuez.

La persona que falleció fue trasladada a la clínica del CES, donde se confirmó su deceso. Las autoridades competentes se hicieron cargo de la investigación para determinar las causas exactas del arrollamiento, evaluar si hubo negligencia y establecer responsabilidades.

* Pulzo.com se escribe con Z