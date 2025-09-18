El pasado 13 de septiembre, la comunidad del barrio Castilla, en Medellín, se estremeció al conocer el brutal ataque contra Nairkel Botia, un niño de 4 años, a manos de su padrastro, Cristian Alexis González, alias ‘Lámpara’.

(Vea también: Aparecen chats de los padres de Nairkel, niño asesinado en Medellín; su papá hace petición)

El menor, que murió el pasado martes a causa de la golpiza, vivía junto a su madre y el señalado criminal cuando ocurrió el trágico hecho. De acuerdo con los primeros informes, González habría agredido al niño porque supuestamente no lo dejaba dormir, aunque otros testimonios sostienen que fue “porque se parecía a su papá biológico”.

En entrevista con Telemedellín, la abuela de Nairkel, Leidy Mariana Fernández, denunció que alias ‘Lámpara’ mantuvo retenidos a su hija y a su nieto durante seis días en la vivienda.

Lee También

“Justicia. Mi hija trató de defenderlo, pero no pudo porque también recibió golpes, también se ensañó contra ella”, relató entre lágrimas.

La mujer añadió que el reporte de Medicina Legal evidenció que el menor tenía heridas que sugerían el uso de un machete en el ataque: “Tenía más de tres marcas en cada pierna, en su cola y en su cuerpo lleno de moretones”.

Fernández también afirmó que su hija era víctima de constantes amenazas por parte de alias ‘Lámpara’: “Que si ella volvía para mi casa, él me mataba a mí, a sus hermanos y a ella y al bebé”.

Este jueves 18 de septiembre se llevarán a cabo las exequias de Nairkel Botia en Medellín, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para llevar a juicio a Cristian Alexis González, quien fue capturado el día del ataque por tentativa de homicidio.

Lee También

Papá de Nairkel pide justicia

El padre biológico del niño, Rafael Botia, vive en Venezuela y desde que conoció lo ocurrido ha pedido a las autoridades en Colombia que se haga justicia por su hijo.

“No tengo muchas palabras que dar, muchas palabras que decir, más que justicia y que se haga lo que se tenga que hacer y lo debido para que mi hijo descanse en paz y que se haga justicia”, recogió en Blu Radio.

(Lea también: “Revólver en la cabeza”: mamá de niño asesinado en Medellín había sido amenazada por el padrastro)

Por su parte, el alcalde Federico Gutiérrez condenó el crimen y lamentó la muerte del pequeño: “La instrucción mía, al darnos cuenta de todo este caso, es que ella [la madre] tenga toda la protección y, por supuesto, todas las pruebas también para que la lesión contra la mujer se sume a los delitos de este sinvergüenza que mató al niño”.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.