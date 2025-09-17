En Medellín persiste la conmoción tras la muerte de Nairkel, un niño de 4 años que falleció en el Hospital General luego de sufrir graves agresiones por parte de su padrastro, identificado como alias ‘Lampara’, quien ya fue capturado. El alcalde Federico Gutiérrez confirmó el deceso y rechazó el caso de violencia doméstica que acabó con la vida del menor.

El pequeño ingresó en estado crítico con un traumatismo craneoencefálico severo, lesiones internas en el abdomen y heridas en el tórax que comprometieron sus funciones vitales. A pesar de los esfuerzos médicos durante tres días en cuidados intensivos, las hemorragias internas y el daño causado por los golpes resultaron fatales.

Medellín: amenazas de alias ‘Lámpara’ a mamá de Narikel, su pareja

Se conocieron nuevos detalles sobre el presunto responsable: Cristian Alexis González Gallego, alias ‘Lámpara’, señalado no solo de agredir brutalmente al menor, sino también de pertenecer a la estructura criminal conocida como ‘Los Mondongueros’.

De acuerdo con el alcalde Federico Gutiérrez, alias ‘Lámpara’ tenía un historial de amenazas y maltrato hacia la madre del niño, a quien golpeaba y amenazaba constantemente. “La madre argumenta que este tipo le ponía un revólver en la cabeza cada vez que la agredía a ella o al menor, y que también amenazaba con asesinar a la abuela”, señaló el mandatario en lo recopilado por Noticias Caracol.

Los hechos ocurrieron en la mañana del sábado 13 de septiembre, alrededor de las 7:00 a. m., cuando el padrastro llegó a la vivienda. Según relató Gutiérrez, al ver al pequeño despierto y jugando en su cama, le ordenó dormir de nuevo. El niño no obedeció y esa fue la excusa para que el hombre lo golpeara violentamente, desencadenando la tragedia que terminó con su vida.

La Fiscalía detalló que el ataque fue brutal: el hoy procesado “habría levantado al niño de la cama, golpeado y lanzado al piso. Luego, le quitó el pantalón y lo agredió con un machete”. La madre intentó intervenir para detener la golpiza, pero también fue atacada por alias ‘Lámpara’, quien finalmente fue capturado por las autoridades.

