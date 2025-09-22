Un grupo de amigos que celebraba un cumpleaños en una villa del municipio de Melgar, Tolima, denunció haber sido víctima de un asalto en la madrugada del pasado domingo 14 de septiembre.

Según su testimonio, dos delincuentes ingresaron a la finca mientras dormían y se llevaron equipos de trabajo y objetos personales de alto valor, dejando a los presentes en estado de ‘shock’.

Óscar Riaño Cuenca, uno de los afectados, relató en un video de TikTok que la celebración de cumpleaños que habían planeado terminó en un momento de terror. El grupo había alquilado la finca a través de Airbnb y se encontraba descansando cuando, alrededor de las 2:30 a. m., los sorprendieron dos hombres armados con cuchillos.

“Detrás de las neveras sale un tipo que lo que hace es empujarme, botarse sobre mí. Me empuja, yo lo jalo y le pregunto ¿quién es?, pero el tipo tiene un cuchillo y sale otro tipo”, contó Riaño Cuenca, describiendo cómo logró alertar a sus compañeros y refugiarse en las habitaciones.

Acá, el relato de la víctima:

Aunque la reacción del joven hizo que los delincuentes abandonaran la propiedad rápidamente, el grupo notó después que numerosos objetos de valor habían desaparecido, entre ellos celulares de alta gama, computadores, equipos de sonido y cámaras.

Según Riaño Cuenca, los afectados denunciaron que el monto de lo robado supera los 60 millones de pesos, ya que se robaron unas consolas para DJs.

“Fue muy traumático el momento para nosotros, pues quedamos shockeados, no pudimos defendernos”, relató el joven.

Además, afirmó que, luego del asalto, el grupo intentó comunicarse con el anfitrión de Airbnb, pero este tardó casi una hora en responder. Al mismo tiempo, llamaron al número de emergencias 123 para pedir apoyo policial, sin éxito durante un largo periodo.

Cuando finalmente lograron notificar a los porteros del condominio donde está ubicada la finca, estos afirmaron no haber visto movimientos sospechosos ni la salida de personas cargando objetos ajenos. Sin embargo, los afectados señalaron que la seguridad privada del lugar no permitió el ingreso inmediato de la Policía, lo que despertó sospechas sobre una posible complicidad.

De acuerdo con el joven, la villa carecía de medidas básicas de seguridad. “Notamos que la puerta ni siquiera fue forzada. La puerta se podía abrir perfectamente desde afuera, no tenía ningún tipo de seguridad. Las habitaciones tampoco tenían puertas”, explicó Riaño Cuenca.

Además, indicó que el inmueble solo contaba con una cámara de seguridad orientada hacia la salida. En ella se alcanzó a registrar la huida de los asaltantes con los objetos robados y portando armas blancas de gran tamaño.

¿Qué respondió el anfitrión del Airbnb?

Un hombre llamado David Santiago, quien aparece como el anfitrión de la finca, respondió un comentario que puso en la plataforma Airbnb una de las afectadas. Según indicó, el robo pudo ejecutarse por cuenta de un “descuido de los huéspedes”.

“Queremos dejar en claro que no se trató de un asalto a mano armada ni de ningún tipo de agresión. Las cámaras de seguridad confirman que las puertas de la propiedad y de la villa quedaron abiertas y sin seguro, lo cual permitió el ingreso de un tercero”, señaló David Santiago.

En su escrito, el anfitrión señaló que conversó con una huésped y esta le mencionó que durante el robo no se registró ningún “ataque, forcejeo, personas heridas ni empujones”.

“Reiteramos que la situación se debió exclusivamente a un alto grado de alicoramiento y descuido de los huéspedes al dejar la puerta sin pasadores y abierta, circunstancia que está debidamente respaldada con imágenes de las cámaras de seguridad y los mensajes de la propia huésped”, agregó el usuario.

Acá, la respuesta del anfitrión:

